Hugo Duro se apunta al partido contra el Betis

El Valencia CF tiene este domingo contra el Real Betis un partido clave para tratar de luchar por salir de la zona de descenso. Después seis partidos sin ganar, los valencianistas reciben a los béticos con la obligación de dar un paso al frente y empezar a competir.

Para el partido era seria duda Hugo Duro, que no se ejercitó con el equipo en las sesiones previas, pero este jueves ha vuelto a pisar el césped con sus compañeros y todo hace indicar que sí podrá estar frente a los verdiblancos, a los que ya marcó la temporada pasada.

Duro, que ha visto venido a menos su protagonismo en detrimento de figuras como Lucas Beltrán o Arnaut Danjuma, pugnará por un puesto en el once titular y será decisión de Corberán si vuelve a ser el '9' del equipo de inicio ante la falta de gol y la ausencia de más figuras de referencia.

Julen también estará

La otra ausencia en los entrenamientos previos fue la del guardameta Julen Agirrezabala. El vasco, también con una importante carga de partidos, trabajó al margen, pero este fin de semana será de nuevo el guardián de la portería de Mestalla después de varias jornadas en las que ha evitado al equipo bochornos mayores.

Julen Agirrezabala, el mejor valencianista el pasado sábado en el Bernabéu / EFE

Bajas habituales

No estarán, eso sí, Filip Ugrinic, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby ni Largie Ramazani, todo bajas de larga duración y cuyo regreso al terreno de juego sigue siendo una incógnita ante la falta de transparencia del club en lo relativo a las lesiones.