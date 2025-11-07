Sin noticias del Valencia CF desde Las Rozas

Las convocatorias de la Selección Española hace tiempo que dejaron de ser un aliciente para el aficionado blanquinegro. El 'borrado' del mapa que le han hecho al club Peter Lim y sus ayudantes en Valencia ya no da ni para que el entorno valencianista espere expectante si tendrá representantes en La Roja. Ni tan siquiera para defender sus candidaturas en algunas demarcaciones, como pasaba en su día con José Luis Gayà, Dani Parejo, Paco Alcácer o Roberto Soldado.

No es ninguna sorpresa, pero en la lista de Luis de la Fuente, en la que hay hasta tres valencianos (Alejandro Grimaldo, Pablo Fornals y Ferran Torres) no figura ningún jugador del Valencia CF. Tampoco ha habido en las semanas previas ni siquiera la posibilidad de que alguno abriera el más mínimo debate. Pepelu fue el último citado, en agosto de 2024, pero no llegó a debutar, siendo Gayà hace dos años el último que se enfundó esa camiseta.

Sin caché internacional

La ausencia de jugadores de caché internacional en la plantilla, representada en el último parón en el que solamente Stole Dimitrievski fue el único citado por su selección, Macedonia del Norte, se expande incluso a las categorías inferiores. En la lista de la Sub21, el año pasado 'petada' de valencianistas, no hay tampoco ningún jugador del equipo de Carlos Corberán.

La Rojita se 'desvalencianiza'

Mientras que César Tárrega, Diego López y Javi Guerra, que ya no pueden ir por edad, no están para dar el salto con los mayores, el Valencia decidió el pasado verano desprenderse de dos de los centrales con mayor porvenir de todo el fútbol europeo como son Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera. Ambos están en la lista de David Gordo.

yarekRFEF / RFEF

Un reflejo de la gestión

Los dos juegan en equipos de Champions League y el club no llegó a sacar ni 25 millones de euros entre los dos aunque gozan del status de promesa internacional con bagaje en la élite y con cartel de centrales de la Sub21 española. Para sustituirles, apostaron por darle una tercera vida a Eray Cömert y fichar a José Copete desde el Mallorca en una muestra más de negligencia en la gestión y falta de ambición.