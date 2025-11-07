Valencia-Betis: Del homenaje por la DANA al principio del fin de Baraja

Hace poco más de una semana se cumplió el primer aniversario de la mayor tragedia de la historia de la Comunitat Valenciana. El 29 de octubre de 2024 la DANA arrebató 229 vidas y dejó miles de damnificados. Este suceso paralizó a todo el pueblo valenciano. El fútbol no fue menos. El Valencia CF estuvo tres semanas sin competir, desde el fin de semana previo al suceso hasta el 23 de noviembre, cuando el equipo blanquinegro recibió en casa al Real Betis. Un partido que siempre quedará en la retina del valencianismo no solo por la carga emocional que supuso y cómo se resolvió, sino también porque se convirtió en el principio del fin de Rubén Baraja como dueño del banquillo valencianista.

Este domingo a partir de las 18:30 horas, el Real Betis Balompiévisita Mestalla en el duelo correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. La última vez que el conjunto verdiblanco pisó el verde del feudo valencianista, en noviembre del año pasado, el Valencia CF se impuso por 4-2. El impacto emocional de aquella victoria tanto en términos deportivos como extradeportivos invitaba a pensar que aquel día marcaría un antes y un después en la temporada del equipo que lideraba Rubén Baraja. Pero tras aquel eufórico día, el equipo, lejos de acometer el despegue que la afición esperaba, se hundiría más aún, llegando a ser colista de Primera División.

El inolvidable homenaje

Si algo marcó aquella tarde del 23 de noviembre fue el homenaje que ambos equipos y Mestalla rindieron a las víctimas de la tragedia. El coliseo valencianista se tiñó de los colores de la senyera, que no solo estuvieron presentes en la grada en forma de tifo que recordaba a las poblaciones afectadas y destacaba el lema 'Units com sempre'. Una enorme bandera cedida por el Real Madrid acaparó el círculo central. Los jugadores de ambos equipos saltaron al terreno de juego y, unidos, colocaron un lazo negro sobre el césped antes del emocionante minuto de silencio que emocionó a la grada y a los futbolistas. César Tárrega no pudo contener las lágrimas. Y es que el central blanquinegro vivió lo sucedido en primera persona como habitante de Aldaia, una de las poblaciones más afectadas.

Imagen emblemática del homenaje a las víctimas de la dana en el partido de Liga, de noviembre de 2024, ante el Betis / SUPER

Se podría decir que, aquella tarde, el Valencia CF no solo conmemoró lo ocurrido en los compases previos al choque, sino también durante él. El equipo entonces dirigido por el 'Pipo' Baraja dedicó una victoria importantísima a su afición que, pese a haber vivivo momentos muy duros, respondió como nunca.

El destino quiso que fuese, precisamente, César Tárrega quien estrenase el marcador y levantase a la afición che con el primer gol del partido. Un doblete de Hugo Duro y un golazo de Diego López cerraron el marcador y brindaron una victoria clave para el Valencia, que dejaba atrás una racha de cinco encuentros sin ganar, tres empates y dos derrotas.

¿Punto de inflexión o excepción?

En aquel momento, tanto el vestuario como la afición creyó que aquel día podría postularse como un punto de inflexión para el equipo, que ya estaba inmerso en los puestos de descenso. Esta creencia siguió ganando credibilidad tras la victoria a domicilio ante el Parla Escuela (0-1) en la primera ronda de la Copa del Rey.

Fue con el regreso a la competición de la regularidad, LaLiga EA Sports, cuando la realidad volvió a azotar al Valencia. El equipo encomandado por Baraja visitaba Son Moix en la decimoquinta jornada de la máxima competición del fútbol español, donde volvieron a aparecer los fantasmas para el conjunto blanquinegro. El equipo no supo defender la ventaja que le otorgó el tanto inicial desde los once metros de Luis Rioja y el RCD Mallorca acabó remontando el partido a falta de diez minutos para el pitido final.

Aquella dolorosa derrota volvió a demostrar la debilidad del equipo. A partir de entonces, el Valencia encadenó una dinámica de malos resultados que ahondó más la herida y hundió al club hasta la última posición de la tabla. El equipo fue incapaz de sobreponerse a los que, en aquel momento eran sus rivales directos por la zona baja de la categoría, como el Real Valladolid, ante el que cayó (1-0) dando una imagen pésima, el Espanyol o el Deportivo Alavés.

La destitución de Baraja

El 22 de diciembre, apenas un mes después de la victoria ante el Betis, sería el último partido de Rubén Baraja al frente del Valencia CF. El conjunto blanquinegro recibía en casa al Deportivo Alavés en un partido que se postulaba como una oportunidad para volver a recuperar la sonrisa antes del parón por Navidad.

Esa esperanza duró poco. Habían transcurrido diez minutos de partido y el cuadro valencianista ya iba por detrás en el marcador. El equipo estaría remando todo el encuentro a contacorriente. Hasta el minuto 70' no llegaría el tanto del empate, que podía haber devuelto la fe a Mestalla para cerrar el año con un buen resultado. Pero, de nuevo, fueron los babazorros los que golpearon, anotando el 1-2. Finalmente, el Valencia salvó los muebles en el descuento y, al menos, sumó un punto que seguía siendo insuficiente.

Baraja, tras el 2-2 en Mestalla / JM. López

El 23 de diciembre, el club pondría fin a la etapa de Rubén Baraja al frente del banquillo 'che' justificándose en un comunicado que recogió las siguientes palabras: "La dinámica de resultados durante esta temporada ha requerido de una decisión que ha sido muy difícil de tomar, pero que tiene como objetivo revertir la situación y conseguir mejores resultados", sentenció el Valencia CF.