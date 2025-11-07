Valencia-Betis: el proyecto bético evidencia la gestión 'sostenible' de Meriton

Décimo octavo y quinto. Ese es el enfrentamiento que se dará este domingo a las 18:30 en Mestalla, pero quién diría años atrás que estamos equivocados con el equipo que ocupa la posición más baja entre los dos. Los datos evidencian que el Valencia CF ha basado su 'gestión' en una desinversión total, mientras que el Real Betis ha priorizado el fortalecer al equipo como vía principal para acceder a unos ingresos mayores. Este buen hacer por parte de los béticos y las decisiones de Peter Lim y sus ayudantes ha creado una brecha entre los dos equipos, la cual podría agrandarse más este fin de semana.

La era Post-Marcelino: el epicentro del cataclismo

11 de septiembre de 2019, Marcelino García Toral es destituido inexplicablemente como entrenador del Valencia CF. La polémica inundó la capital del Túria pero aún quedaba lo peor: comenzaba la debacle. Llegan los famosos 'regalos' al Villarreal, Parejo y Coquelin, la marcha de Rodrigo Moreno al Leeds y la friolera cifra de 0 € invertidos en fichajes. En cuestión de días el proyecto competitivo con el que el Valencia CF consiguió su último título reseñable se esfumó como un soplido.

Tras esto, la entidad valencianista ha mostrado un interés irrisorio en la formación de un equipo competitivo y, escudado en el discurso de 'equipo sostenible a futuro', las cantidades invertidas desde la salida del técnico asturiano hasta la actualidad ascienden a 128,77 millones de euros. Viendo estas cantidades se podría llegar a pensar que es mucho dinero y lo es, pero fuera del ámbito fútbol. Para poner en contexto, equipos como la UD Almería en este tramo de tiempo han invertido 180,55 millones de euros, es decir, 52 millones más un equipo que compite actualmente en la Segunda División Española.

César Monter tras fichar con la UD Almería por 14 millones de euros en la temporada 2023/2024 / RRSS UD Almería

En Sevilla trabajan distinto

Con la gestión competitiva de los equipos sevillanos se puede tener sus más y sus menos (sobre todo con los de Nervión) pero es innegable que buscan, dentro de sus posibilidades hacer a su equipo lo más competitivo posible. El ejemplo estrella es el Real Betis, un equipo que hasta hace no tanto tenía dificultades para permanecer en primera división y ahora le ha comido la 'tostada'.

Los verdiblancos han sabido reforzarse a lo largo de los años y, a diferencia de los blanquinegros, su foco ha estado en hacer un equipo competitivo y que los ingresos vengan del éxito en el verde. Las ironías de la vida dejan en evidencia al Valencia CF y es que justamente en la temporada 20/21, en la que Meriton decidió 'cargarse' el proyecto de Mateu Alemany y Marcelino, llegaba Manuel Pellegrini al banquillo del Betis y con él la competitividad y la formación de un proyecto ganador. Justo cuando la directiva valencianista decidió cometer un acto de autosabotaje, abrió la puerta a que otros clubes le adelantaran por la derecha a nivel deportivo y económico.

Mateu Alemany y Marcelino García Toral celebrando la Copa del Rey del Valencia CF ante el FC Barcelona en el 2019 / Valencia CF

El Real Betis ha tenido un rendimiento de club notable, tanto en lo deportivo como en lo económico. Con una cantidad de 262,61 millones de euros invertidos, el club verdiblanco ha gestionado llegadas de máximo calibre que le han dado un salto de calidad. Desde la reciente llegada del 'Iluminado' Antony hasta la vuelta de Giovani Lo Celso demuestran la predisposición del club por competir al máximo nivel, algo que no sucede en Mestalla.

Gráfica de la inversión económica en fichajes producida del Real Betis y el Valencia CF / Ismael Bocanegra

De hecho, las únicas veces que el Valencia CF ha estado por encima del Real Betis, en lo que a inversión económica se refiere, son cuando la entidad bética no invirtió ni un euro y cuando el club valencianista decidió desembolsar la cantidad de 8,5 millones de euros por Marcos André, delantero que firmó con la elástica blanquinegra 4 goles (entre liga y copa) en dos temporadas. Una nueva cifra que demuestra el porqué de la diferencia en la clasificación de ambos conjuntos.

Solo la historia salva al Valencia

El Valencia CF siempre se ha codeado con los 'grandes', de hecho, era considerado por muchos uno de ellos. Sin embargo, ahora se mide con los que antes eran sus 'presas fáciles' e incluso sufre en exceso para poder sacar beneficio de estos. Siguiendo la clasificación histórica, el Valencia CF se situaba entre el tercer y cuarto puesto; sin embargo, la situación actual es muy distinta: relegado a la quinta posición por el Athletic y el resto de equipos acortándole puntos en la tabla. La realidad es que solo la historia salva al Valencia CF, ya que si la tabla solo se midiera desde la destitución de Marcelino la posición del club variaría en exceso. Algo que también pasaría en el Betis, pero al contrario.

Clasificación histórica si solo se contaran los puntos obtenidos desde la temporada 20/21 hasta la 25/26 / Transfermarkt

Si para la clasificación de LaLiga únicamente se tuviera en cuenta los puntos obtenidos desde la temporada 2020/2021 hasta la actualidad la tabla no acompañaría al Valencia CF. La entidad valencianista se situaría en la 11º posición, mientras que el Real Betis ascendería hasta la 5º, habiendo sumado 90 puntos más que los de Mestalla, casi como si hubiesen jugado dos ligas más.

La realidad es que la gestión de estos dos equipos es muy diferente. Mientras uno compite por las plazas europeas e incluso 'colarse' en puestos Champions, otro destinado a la grandeza por historia ha quedado relegado a sufrir temporada tras temporada el miedo al descenso.

El cambio de estadio

Siguiendo con la comparativa, tanto el Real Betis como el Valencia CF van a cambiar sus 'casas' próximamente. Mientras que el Real Betis planea remodelar su estadio -igual que otros clubes como el Liverpool- manteniendo su histórico Benito Villamarín, pero realizándole unas mejoras para ampliar su capacidad y estar al nivel de los mejores estadios europeos, el Valencia CF ha optado por desprenderse del centenario Mestalla y mudarse a un nuevo estadio en la Avenida de las Cortes Valencianas.