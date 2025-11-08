La cábalas del Valencia CF para llegar al parón fuera del descenso

La Liga está a punto de hacer el último parón de 2025 -penúltimo de la temporada-, y todos los equipos quieren acabar esta duodécima jornada en la mejor posición posible. Los que están en la parte baja de la clasificación juegan este domingo con el objetivo de encarar la semana sin competición con una tranquilidad momentánea, la de verse fuera de ese abismo.

Este domingo, a partir de las seis y media de tarde, los partidos Valencia - Betis y Mallorca - Getafe, son los últimos con equipos implicados en la lucha por sacar la cabeza de las tres últimas plazas. Antes, a las 14:00 horas, el Real Oviedo, colista, visita al Athletic Club en el siempre duro escenario de San Mamés.

El Girona toma aire gracias a Tsygankov

La jornada, en los 'infiernos' de la Liga, arrancó con un triunfo del Girona sobre el Alavés en Montilivi gracias a un gol del ucraniano Tsygankov. Tres puntos de oxígeno para los catalanes que sumaron su segunda victoria en lo que va de curso para ceder la posición de 'farolillo rojo' al Oviedo y colocarse con diez puntos en la decimosexta plaza.

Por la tarde, el Levante ha dado la cara en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Los de Julián Calero alcanzaron la segunda parte con el duelo empatado a uno y generando verdadera inquietud a los del Cholo Simeone, que decantaron la balanza al poco tiempo de la entrada al césped de Antoine Griezmann. Un gol del francés volvió a poner a los atléticos al mando, y él mismo cerró el tanteo a diez minutos del final, 3-1.

Los 'granotes', decimoséptimos, continúan transmitiendo buenas sensaciones, pero sin convertirlas en puntos. El Levante suma nueve unidades, las mismas que Mallorca y Valencia, aunque con un partido más.

Así va la clasificación en la zona medio baja de la Liga a falta de jugar este domingo y alcanzar el parón / whoscored.com

Un domingo con opciones de salir del 'pozo'

Con la jornada a medias, lo que ya sabe el Valencia de Corberán es que ganando al Betis se irá al parón fuera de descenso con 12 puntos en su haber. La derrota, en cambio, lo mantendrá en la zona roja. La diferencia de goles, tras las goleadas padecidas en Barcelona y Madrid, perjudica claramente a los blanquinegros con un 'goalaverage' de -10. El Levante, por su parte, está en -7, igual que el Mallorca.

Mientras tanto, un empate contra en Betis serviría para salir de las posiciones del descenso, aunque en función de los resultados que obtengan el Oviedo y el Mallorca. De hecho, una derrota de los bermellones o un empate de los ovetenses garantizarían al Valencia, con un punto, dejar atrás las tres últimas plazas. ¿Por qué? Porque los de Corberán tienen mejor balance de goles que el Girona (-13), al que igualarían a diez puntos.

El empate, únicamente, no valdría en el caso de que el Mallorca empatara o ganase al Getafe en Son Moix, y el Oviedo diera la campanada llevándose los tres puntos de Bilbao.