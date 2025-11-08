En Directo
Carlos Corberán: "Afrontamos esta situación con unión"
El entrenador del Valencia CF insiste por enésima vez en el "trabajo" y el "análisis" para revertir la grave crisis de resultados del equipo antes del duelo de este domingo contra el Real Betis
¿QUÉ SABE DE LOS CAMBIOS EN EL ÁREA DEPORTIVA?
"Ron (Gourlay) estuvo con vosotros, seguro que pudistéis preguntarle"
¿SE HA ASIMILADO QUE HAY OTRO ESTILO DE NUEVO O SE QUIERE VOLVER AL DEL AÑO PASADO?
"La movilidad puede ser esencial para una determinada forma de juegar, lo que sí tengo claro, es que la presión tras pérdida tiene que ver en cómo pierdes la pelota. Cuando tu pierdes la pelota en grandes distancias es más difícil ejercerla. Cada idea de juego conlleva unos aspectos de juego diferentes y trabajamos para eso. Queremos ser un equipo valiente y atrevido"
¿CÓMO VALORA LA TRAYECTORIA DEL BETIS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS?
"Están haciendo muy bien las cosas, lo demuestran los resultados. Están haciendo una buena Europa League, siguen en buenos puestos en Liga. Nos centramos en nosotros mismos en conseguir el mejor Valencia posible"
¿LLEGA USTED A DUDAR DE SÍ MISMO?
"Siempre analizamos cualquier partido, antes de cada uno valoramos cómo jugar para ser lo más competitivo posible. Cuando terminamos también lo analizamos, es un ejercicio que continuamente hacemos. En esta situación de exigencia genera un extra de energía, de personalidad, de valentía y de fuerza. No hay espacio a la duda, sino para ese punto extra que nos haga cambiar las cosas"
¿SE PUEDE TRABAJAR LA FORTALEZA MENTAL?
"No hay otra que insistencia y es la forma en la que cualquier revés en la vida y en el fútbol se supera. Mucha fortaleza mental, confianza en tus posibilidades".
¿A ESTE VALENCIA LE ESTÁ COSTANDO ENCONTRAR LA IDENTIDAD DE JUEGO?
"La identidad que construimos no puede ser dependiente de quién inicie. Hay veces que tienes la idea muy clara, a veces que sale y otras veces no, por el rival también. Veo la misma intención, valentía y personalizar y las mismas ganas de ajustar lo que tenemos que ajustar"
¿LE PREOCUPA EL BUEN ESTADO GOLEADOR DEL BETIS?
"Nos centramos en nuestras posibilidades, tiene recursos y plantilla amplia y está demostrando que es capaz de competir bien en Europa y en la Liga. Ese es el desafío que tenemos ante nosotros"
¿QUÉ HA CAMBIADO EN EL EQUIPO DEL AÑO PASADO A ESTE?
"Cada temporada es diferente, un nuevo reto. Conformamos el equipo con un grupo diferente de gente y ese es el desafío que tenemos. Estamos en una situación de exigencia y la afrontamos con unión, compromiso y ganas como la temporada pasada"
¿POR QUÉ OTRA TEMPORADA MÁS EL VALENCIA ESTÁ ABAJO?
"Lo primero de todo es que entendemos el malestar de la afición. A todos nos duele no poder darles lo que creemos que se merece. La solución es que el equipo, jugadores, staff... todos, vamos a dejarnos la vida en revertir la situación"
