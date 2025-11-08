El central que pretendía el Valencia en verano 'destruye' la histórica racha del Bayern

Ha llegado el día, el Bayern Múnich no ha ganado un partido del curso 2025/2026. Los de Vincent Kompany rompieron en los últimos días un récord histórico en el fútbol europeo, el de mejor arranque de temporada. Los bávaros alcanzaron el pasado martes frente al Paris Saint-Germain (1-2) las 16 victorias consecutivas, es decir, el Bayern había ganado todos los partidos que había disputado durante el inicio de campaña, unos registros que no ha podido sumar ningún equipo en la historia.

Sin embargo, todo tiene su final. El encuentro de Bundesliga entre el Union Berlin y el Bayern Múnich ha finalizado en tablas (2-2) gracias a un tanto in extremis de Harry Kane en el minuto 93. Si bien es cierto que el cuadro muniqués no ha perdido su invicto gracias a este empate, también lo es que la racha histórica de victorias dejará de contabilizarse y pondrá el punto final en el número 16, lograda en el Parque de los Príncipes.

La histórica racha, 'aniquilada' por un central

Además, el autor de la 'destrucción' de esta consecución de victorias es un viejo conocido del valencianismo. El pasado mes de julio, en plena ventana de fichajes, el Valencia CF, ante la salida de Yarek y Mosquera, rastreó el mercado de defensas centrales para cubrir las vacantes libres. Uno de tantos nombres fue el de Danilho Doekhi, central neerlandés del Union Berlin. La entidad valencianista y otros clubes de Italia e Inglaterra seguían la pista del zaguero, no obstante, terminó quedándose en la capital germana, donde es absolutamente indiscutible para su entrenador.

Ahora, Doekhi, que ha disputado todos los minutos posibles con el cuadro berlinés, ha anotado un gran doblete para doblegar la racha de los de Kompany. Y es que, a pesar de ser defensa central, el neerlandés se ha erigido como un valor más para su equipo en fase ofensiva, pues no es el primer doblete que marca durante la temporada, sino que también lo hizo ante el Borussia Mönchengladbach para darle la victoria al Union Berlin. Además, anotó otro tanto en la DFB Pokal para darle el pase a su equipo a la siguiente ronda.

Danilho Doekhi, con Unión Berlín / Unión Berlín

La gestión del Valencia CF en la demarcación de central

Entre tantos nombres de defensas centrales, la única incorporación que efectuó el Valencia CF en dicha demarcación fue la de José Copete. A cambio de 3,6 millones de euros, el central andaluz dejó el RCD Mallorca para aterrizar en la disciplina valencianista, donde no ha terminado de cuajar y, pese a que llegó con la vitola de titular, perdió su lugar en el once inicial en la tercera jornada de Liga, el cual solo ha podido recuperar tras la lesión de Mouctar Diakhaby.