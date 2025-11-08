Corberán actualiza la situación de Ugrinic

El técnico valencianista ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Betis Balompié en Mestalla y ha tratado diversos temas. Desde la crítica situación del equipo y crispación de la afición hasta la situación de la 'enfermería valencianista', en concreto se ha focalizado en la recuperación de Filip Ugrinic, aunque ha tratado la situación del resto de la plantilla.

JM López

¿Cómo está Ugrinic?

Corberán ha recalcado que el mediocampista suizo llegó con normalidad y que de hecho "venía compitiendo". "Las molestias se inician en la segunda semana, van acrecentándose hasta el partido del Girona", aclaraba el técnico.

Además, a puntualizado en el tipo de lesión, marcándola como "típica" en el tendón rotuliano y está al tanto de los plazos establecidos por los médicos para ir haciendo una serie de tratamientos. "Está en el proceso de trabajar con los readaptadores, adaptándose a la carga de entrenamiento y se reintroducirá en la dinámica de grupo", declaraba el de Cheste y daba por concluido el tema.

Filip Ugrinic con la elástica valencianista / Cordon Press

El resto de la 'enfermería'

Analizando el encuentro que se disputará mañana ante el Real Betis, el entrenador valencianista ha comentado la situación general del equipo. Ha puesto el foco en tres jugadores más aparte de Ugrinic: Diakhaby, Ramazani y Foulquier. Corberán ha comentado que tanto los centrales como el extremo serán baja para mañana ya que no se han recuperado de sus respectivas lesiones. El resto del equipo esta disponible.