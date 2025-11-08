Corberán ensaya un 4-2-3-1 en la víspera del Valencia - Betis

A lo largo de la semana, el sistema de juego es uno de los aspectos que ha dado vueltas en la cabeza del entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán. Al principio de la preparación semanal del Valencia - Betis, el de Cheste probó en la Ciutat Esportiva un esquema con tres centrales dando la oportunidad en el sector derecho de la defensa al suizo Eray Cömert. No obstante, en las últimas dos sesiones, el técnico ha vuelto a trabajar mayoritariamente con la clásica línea de cuatro defensas.

Cada vez que ha sido cuestionado en sala de prensa, Corberán suele restar importancia al tema del sistema priorizando la "identidad" que el equipo es capaz de darle al juego desde dos puntos de vista: el táctico y el emocional. Lo que es evidente es que el entrenador trata de cambiar la dinámica, en especial, frente a un adversario, el Real Betis, que sobresale por una enorme pegada.

El Betis de Pellegrini multiplica por dos la pegada del Valencia

¿Cómo pretende Corberán frenar a Antony y compañía? El poder ofensivo del Betis queda resumida con un dato demoledor, en solo tres partidos los de Manuel Pellegrini han hecho más goles que los valencianistas en toda la Liga.

Si bien uno de esos enfrentamientos fue ante un equipo de menor categoría en Copa, el Betis ha marcado 12 goles en los últimos tres partidos ante el Palma del Río (1-7), Mallorca en Liga (3-0) y Olympique de Lyon en Liga Europa (0-2). Una docena por los cinco del Valencia en sus tres últimas citas, todos ellos al Maracena (0-5), conjunto modesto de División de Honor Andaluza. Frente al Villarreal (0-2) y el Real Madrid (4-0) se quedó a cero y encajó seis tantos.

Mientras el Valencia ha hecho únicamente nueve dianas en 11 jornadas de Liga, los verdiblancos doblan la cifra en la misma competición: Cuatro de Antony, cuatro también del Cucho Hernández, tres de Abde y uno por parte de Fornals, Ruibal, Bakambu, Lo Celso y Bartra.

Buscando fórmulas contra la fragilidad deefnsiva

Estas circunstancias y el hecho de que la fragilidad que ha mostrado el equipo, 20 dianas recibidas en lo que va de Liga, han hecho a Corberán pensar en un cambio con el que reforzar los ajustes defensivos. Si juegan cinco en defensa, Cömert pasaría a acompañar en la línea de tres centrales a Tárrega y Copete. Rioja y Gayà ocuparían los laterales. En la medular Pepelu estaría por detrás de Javi Guerra y André Almeida, y el ataque lo compondrían Danjuma junto a Diego López o Hugo Duro.

Sin embargo, en los dos últimos entrenamientos la opción más trabajada por el cuerpo téncico ha sido la de dar continuidad a la línea de cuatro defensas. La escasez de piezas defensivas, de hecho, juega en contra del posible cambio de sistema, ya que obligaría a poner en liza a los únicos tres zagueros disponibles sin poder guardarse más alternativa para la segunda mitad que los jóvenes canteranos Rubén Iranzo y Alejandro Panach.

En esa línea de cuatro detrás, Tárrega y Copete se perfilarían como titulares en el eje central. Thierry, pese al pobre rendimiento que ha mostrado tras casi un año lesionado, se mantendría en el lateral derecho. Pepelu y Javi Guerra se encargarían de la sala de máquina. Luis Rioja, Almeida y Diego López conformarían la línea de tres detrás del '9'. En la punta de lanza, Danjuma es el que más opciones tendría de jugar en solitario por delante de Duro y Lucas Beltrán. El argentino, precisamente, ha probado también como titular como mediapunta en la línea de tres.