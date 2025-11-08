Corberán, frente a los fantasmas de Baraja

El Valencia CF afronta el partido de este domingo frente al Real Betis (18:30 h, Mestalla) con los niveles de urgencia totalmente desbordados. Durante las últimas semanas, las comparaciones entre las situaciones de la actual temporada y la pasada, por estas mismas fechas, se han ido multiplicando a la par que los de Carlos Corberán han ido encadenando decepciones. Los blanquinegros reciben a un rival verdiblanco en racha con la obligación de volver a ganar tras seis jornadas sin conseguirlo.

Más allá del plácido triunfo ante el modesto Maracena en la Copa del Rey, el Valencia no sabe lo que es ganar en la Liga desde el 2-0 cosechado en casa en la visita del Athletic Club el 20 de septiembre. A partir de ese día, el conjunto se ha instalado en una espiral de malos resultados en los que apenas se han sumado dos empates -dos puntos- a domicilio ante el Espanyol (2-2) y el Alavés (0-0).

Tan solo dos puntos de 18 posibles que han condenado al equipo de Corberán a pasar ya tres jornadas en zona de descenso y, especialmente, a revivir los fantasmas de hace un año. De hecho, entre las principales motivaciones del vestuario se encuentra la de ahuyentar las malas sensaciones de las comparaciones con un conjunto que se estancó por completo, hasta el punto de darse a mediados de diciembre la destitución del entrenador, Rubén Baraja.

El precedente, marcado por la riada

El Valencia de hace un año llegó a acumular 24 jornadas entre las plazas que conducen a Segunda. Una de las diferencias con la temporada pasada está en los tiempos, trastocados entonces por la tragedia de la riada del 29 de octubre. Tras empatar en la jornada 11 el 27 de octubre en Getafe (1-1), con gol del argentino Barrenechea, el calendario se paró en la Comunitat Valenciana, de manera especial en la capital. Los pupilos del 'Pipo' regresaron a casa del Coliseum como colistas con solo siete puntos en el casillero.

La situación de emergencia provocó que el Valencia no regresase a la competición hasta el 23 de noviembre, precisamente, frente al Betis en un partido que correspondía a la jornada 14. Las dos anteriores, contra el Madrid y el Espanyol, se aplazaron para más adelante. En un ambiente cargado de emoción y valencianía, el equipo de Baraja dio el do de pecho en Mestalla y pudo sentenciar al rival verdiblanco en un imponente arranque de segunda parte. Dos goles de Hugo Duro y otro de Diego López redondearon una victoria que había iniciado Tárrega en los compases iniciales (4-2). Tres puntos que en la trayectoria deportiva del equipo no fueron más que un espejismo. Hasta que se ganó a la Real Sociedad (1-0), ya en enero y con Corberán en el banquillo, el Valencia no volvería a ganar más que ante adversarios de bao nivel en la Copa.

Una victoria para superar el balance con Baraja

Tras 12 partidos de Liga, los blanquinegros alcanzaron los diez puntos. Uno más que los nueve que suma ahora el conjunto de Corberán en 11 jornadas. El objetivo de todos en el vestuario pasa por repetir victoria contra el Betis, rebasar la barrera de la decena de puntos y alcanzar la docena. Un triunfo que probablemente, en función de los resultados del Levante y el Mallorca, serviría a los valencianistas para marcharse a ese nuevo parón fuera de la zona roja de la Liga. Sin duda, un paso firme en el objetivo de dejar atrás los fantasmas del pasado curso.

Estos son los 12 encuentros de los que el Valencia salió hace un año con tan solo diez puntos: En Mestalla, Betis (4-2), Las Palmas (2-3), Osasuna (0-0), Girona (2-0) y Villarreal (1-1), y lejos de casa: Getafe (1-1), Leganés (0-0), Real Sociedad (3-0), Atlético (3-0), Athletic (1-0) y Celta (3-1). En la actual campaña, el bagaje de resultados es el siguiente. Como local, Real Sociedad (1-1), Getafe (3-0), Athletic (2-0), Oviedo (1-2) y Villarreal (0-2), y como visitante, Osasuna (1-0), Barcelona (6-0), Espanyol (2-2), Girona (2-1), Alavés (0-0) y Real Madrid (4-0). Once partidos, nueve puntos... el Betis vuelve a ser una cita número doce sin margen de error en la Liga.

303 minutos sin marcar un gol

Con todo este panorama, otro dato que persigue al Valencia como hace un año es el de la falta de pegada. Desde el gol de Diego López a los 57 minutos de la segunda mitad de la derrota en Montilivi con el Girona, el equipo acumula 303 minutos sin marcar un gol en Liga. Esta circunstancia no se producía desde septiembre de 2024, cuando firmó la peor sequía del último año. Una racha que empezó con un empate sin goles ante Osasuna (0-0), que se prolongaría ante la Real Sociedad (3-0) y el Leganés (0-0). En ese tiempo, el Valencia estuvo 316 minutos sin marcar.