Directo | Carlos Corberán habla antes del Valencia - Betis

¿SE HA ASIMILADO QUE HAY OTRO ESTILO DE NUEVO O SE QUIERE VOLVER AL DEL AÑO PASADO?

"La movilidad puede ser esencial para una determinada forma de juegar, lo que sí tengo claro, es que la presión tras pérdida tiene que ver en cómo pierdes la pelota. Cuando tu pierdes la pelota en grandes distancias es más difícil ejercerla. Cada idea de juego conlleva unos aspectos de juego diferentes y trabajamos para eso. Queremos ser un equipo valiente y atrevido"