Pablo Fornals, el fichaje que no fue para el Valencia CF

El Valencia CF recibe este domingo a un Real Betis que tiene en Pablo Fornals al futbolista de moda. El castellonense, convocado por Luis de la Fuente para la Selección Española, ha alcanzado el mayor punto de madurez en su juego a los 29 años actuando mucho más cerca de la genésis de la jugada, poniendo su calidad al servicio del colectivo y marcando la diferencia en la elaboración de un equipo que de la mano de Manuel Pellegrini sigue creciendo tanto a nivel doméstico como en Europa.

Los inicios de Fornals en el fútbol profesional estuvieron más cerca del área, en la mediapunta, caído a una banda, buscando que su talento desequilibrase partidos por pegada y capacidad para surtir de balones a los delanteros. Su inteligencia táctica y despliegue sobre el campo, no obstante, han multiplicado su valor como futbolista en el campo.

El Málaga pedía la cláusula

A ese primer Fornals, el que derribó la puerta de la élite con el Málaga, el Valencia tuvo un gran interés en ficharlo... pero ya en 2017 la falta de inversión por parte del club complicó las cosas. El equipo de la Costa del Sol pedía 12 millones de euros, su cláusula de rescisión, por él y el conjunto valencianista no pudo ponerlos.

Fornals marcó su sexto gol de la temporada ante el Sevilla. / EFE

El Valencia le quiso en inferiores y desde que debutó

El conjunto de Mestalla siempre tuvo un ojo puesto en el jugador, tanto en categorías inferiores como desde su salto al fútbol profesional, pero en ninguna de las ocasiones en las que trató de firmarle fue capaz de hacerlo. En la última, de hecho, el club que le arrebató su fichaje fue un Villarreal CF que sí pagó la cláusula. En su presentación, de hecho, Fornals reconoció el interés valencianista y la mayor apuesta del Submarino: "Estaba el Valencia, había más equipos, pero nada más lejos. El Villarreal ha hecho el esfuerzo más grande y aquí estoy gracias a ellos. Con muchas ganas de seguir", dijo en su presentación.

Contento por volver con la Selección

El futbolista pasó un gran día al saber que volvería a jugar con La Roja y agradeció a sus compañeros el papel que han tenido para hacerlo posible: "Imagínate. Después de cuatro años poder volver a la Selección es una alegría inmensa. Quiero agradecérselo a mis compañeros porque gracias a ellos tengo la oportunidad de estar aquí otra vez", exponía.