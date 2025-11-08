Pellegrini confirma cuatro bajas para Mestalla

El próximo domingo 9 de noviembre a las 18:30 horas se medirán en Mestalla el Valencia CF y el Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Los de Corberán llegan al encuentro liguero en un mal momento, pues la la última vez que sumaron de tres fue el pasado 20 de septiembre, en la jornada 5 frente al Athletic Club. Mientras tanto, el cuadro verdiblanco está comenzando a engranar sus piezas, con unos Antony y Abde pletóricos. Sus dos últimos partidos se han saldado con victorias para los andaluces, tanto en Liga (3-0 vs Mallorca) como en Europa League (2-0 vs Lyon), y, además, sus extremos han firmado grandes actuaciones.

En la previa del encuentro, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha comparecido ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa. Durante su comparecencia en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el técnico chileno ha confirmado que el conjunto bético cuenta con cuatro bajas para el partido en Mestalla: "No estarán Pau López, Isco Alarcón y Junior Firpo, quien seguramente esté bien después del parón, y Ricardo Rodríguez, que ya está bien, pero no queremos forzarle", ha indicado.

Muy mermados en el flanco izquierdo

En un calendario tan comprimido y disputando tres competiciones, Pellegrini se ha visto obligado a gestionar la carga de minutos que acumulan sus futbolistas, ya que, desde octubre, el equipo de Heliópolis ha jugado ocho encuentros entre Liga, Copa del Rey y Europa League. Esto se ha reflejado en las bajas que arrastra el equipo, sin laterales izquierdos disponibles para enfrentarse al Valencia. Ricardo Rodríguez fue sustituido al descanso en el partido frente al Mallorca y, con la ausencia de Firpo, en el encuentro contra el Lyon jugó Valentín Gómez, central de nacimiento. De esta forma, se espera el mismo planteamiento inicial en Mestalla, con el argentino ocupando el costado izquierdo de la defensa.

Isco durante su periodo de lesión / EFE

Pellegrini, con 'pies de plomo'

En cuanto al Valencia CF, el entrenador de Santiago de Chile ha declarado que, a pesar de que no pasa por un buen momento, sería "engañoso" creer que por esa razón se van a llevar los tres puntos de forma sencilla: "Los partidos son todos distintos, juegan de local, pasan un momento complicado. La temporada pasada jugamos el día siguiente de la DANA, con un ambiente tremendo, ahora habrá un ambiente complicado por el momento que está pasando el equipo. Tenemos que hacer un partido muy completo para puntuar jugando de visita".