LaLiga EA Sports 2025/2026 regresa al Camp de Mestalla con un partido importantísimo para el Valencia CF. El equipo de Carlos Corberán necesita una victoria casi de manera obligatoria para terminar con una crisis de resultados que ha llevado al Valencia CF a puestos de descenso. Los blanquinegros lo harán ante su público del que esperan el apoyo necesario para sumar esos tres puntos claves antes del último parón FIFA de este 2025.

El Valencia CF se medirá al Real Betis después de la dura derrota en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Los verdiblancos, por su parte, llegan a Mestalla enrachados y tras un partidazo en Europa League frente al Olympique de Lyon. El equpo de Manuel Pellegrini sigue escalando posiciones en la clasificación para no perder el tren de la lucha por la Champions League.

Danjuma festeja con la señal de la 'Cobra' el gol que le hizo al Oviedo, en aquel momento... 1-0 / José Manuel López

Valencia CF - Real Betis: hora y dónde ver el partido en directo de LaLiga EA Sports

Los aficionados del Valencia CF podrán seguir la 12ª jornada de Liga a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de DAZN LALIGA TV. Además de la APP y la web oficial de la plataforma, este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar (Dial 58) como en Orange (Dial 114).

Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Estas son las opciones para seguir el Valencia CF - Real Betis de este domingo 9 de noviembre a las 18:30 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.