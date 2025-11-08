El Valencia Femenino salva un punto en Tenerife (2-2)

Semana complicada para el Valencia Femenino. Tras la eliminación copera ante el RCD Espanyol (1-2), el conjunto blanquinegro no ha logrado pasar del empate ante el filial del CD Tenerife (2-2) y ha perdido la oportunidad de adelantar en la tabla al Villarreal, su próximo rival. Aún así, en la isla, el resultado podría haber sido mucho peor, dado que el equipo dirigido por Mikel Bravo ha tenido que remar a contracorriente durante la mayor parte del encuentro.

El Valencia Femenino afrontaba una jornada clave en la Primera Federación Femenina. Las 'ches' visitaban al CD Tenerife con el objetivo de sumar una victoria que les permitiese no descolgarse de los primeros puestos de la clasificación, que actualmente ocupan el filial del FC Barcelona y el Deportivo Alavés, que llega a esta nueva fecha de la competición tras golear entresemana al Levante UD (4-0), equipo de la máxima categoría del fútbol femenino español, en la Copa de la Reina.

Desde el pitido inicial fue el equipo local el que se adueñó del esférico. A las blanquinegras no les incomodó, optaron por adaptarse al dominio tinerfeño con un bloque compacto que les permitía mantener el orden defensivo. De hecho, fueron las valencianistas las que contaron con la primera ocasión del choque, con un disparo de Marina Martí desde la frontal que desvió la guardameta local.

Dos golpes en cinco minutos

Pasado el ecuador de la primera mitad, el partido se pondría cuesta arriba para el combinado encomandado por Mikel Bravo. En apenas cinco minutos, el CD Tenerife se adelantaba en el marcador mediante el tanto de Esther y ponía aún más tierra de por medio con el 2-0, obra de Lara. El buen momento sobre el verde de las locales estaría a punto de costarle a las blanquinegras el tercer tanto en contra.

Once inicial del CD Tenerife 'B' / CD Tenerife (X)

El Valencia estaba obligado a reaccionar durante los segundos cuarenta y cinco minutos. Bravo movió el banquillo con hasta tres cambios. Tras el paso por los vestuarios, las tornas cambiaron, serían las valencianistas las que tomarían el control del encuentro.

Media hora frenética

La locura se apoderaría de los últimos treinta minutos de partido. Marina Martí vería la roja directa, provocando que el Valencia perdiese así una de sus efectivas más determinantes en la zona de tres cuartos. Aun así, el equipo no tiraría la toalla y tres minutos después de la expulsión, recortaba distancias en el marcador. Claudia Ferrato remataba el centro de Tere y volvía a meter a las de Mikel Bravo en el partido.

Las 'ches', conscientes que ya habían dado el primer paso, trataron de volcarse en la portería defendida por Álvarez. Fruto de ello, en un saque de esquina, Lena Pérez anotaría el ansiado tanto del empate para las visitantes.

Pese a que los últimos compases del partido abrían un gran abanico de posibilidades tanto para las locales como para las visitantes, las tablas reinarían en la Ciudad Deportiva Javier Pérez al decretar el final del partido. Las blanquinegras habían conseguido no irse de vacío de un choque que parecía perdido.