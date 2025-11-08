VCF Mestalla: prohibido tropezar frente al Andratx

La estación de la permanencia está cada jornada más lejos sin que el Valencia Mestalla sea capaz de coger los trenes que van pasando hacia ella. El equipo de Miguel Ángel Angulo tiene este domingo un partido capital para levantar el vuelo contra el Andratx en el Antonio Puchades en el que tiene prohibido tropezar si no quiere que la brecha con la salvación se le vaya a más de dos partidos de distancia.

El conjunto valencianista es colista de la competición con solamente siete puntos en su casillero y se encuentra a cinco puntos del Terrassa, equipo que marca la salvación, los mismos que le separan del Andratx, que es noveno, por lo que el equipo está a tiempo de todo si empieza a despertar... aunque puede ver distancias muy difíciles de salvar con muchos equipos si no lo hace ya.

Dos empates que no le sacaron de pobre

Los de Angulo, que llevan dos empates seguidos contra rivales directos y que no han podido escalar ni una posición en las últimas dos jornadas, tuvieron cerca la victoria en ambas ocasiones. En la primera, a pesar de la superioridad de ocasiones manifiesta, su propio error le condenó y frente al Torrent, contra el que incluso se adelantó por partida doble, tuvo que acabar defendiendo el empate con un hombre menos.

El equipo, que está mostrando vida a la hora de generar ocasiones, buscará ser más consistente y no darle la oportunidad al rival de meterse en el partido y menos cuando está siendo dominador del balón y de las acciones de peligro.

Jaume Durà celebra su gol al Torrent / Valencia CF

Recuperar el Antonio Puchades

Algo que al equipo le está lastrando enormemente esta temporada es el hecho de no ser capaz de sacar puntos de su estadio, que es la base absoluta especialmente en estas categorías dónde cada terreno de juego visitante es un mundo y con unos condicionantes concretos.

El Mestalla no ha ganado ningún partido como local todavía y espera poder reconciliarse con su 'casa', en la que normalmente se ha hecho fuerte el equipo y que ha sido clave tanto en temporadas que el equipo ha luchado agónicamente por la permanencia como en otras en las que ha soñado con ascender.

La confianza de Jaume Durà

Angulo le dio la alternativa la pasada semana a Jaume Durà, una de las grandes joyas de la corona valencianista y que a pesar de sus 17 años parece tener nivel para dar ese salto a jugar con el filial. El valenciano marcó contra el Torrent y fue el elegido para hablar en la previa del encuentro, mostrando confianza en poder sacar el partido adelante.

El jugador, que señaló que el resultado en San Gregorio no reflejó lo visto sobre el campo, celebró el hecho de haber podido marcar y también de ser convocado con las categorías inferiores de la Selección Española, celebrando también el hecho de sentirse al cien por cien: "Llevaba tiempo parado y ese gol me da confianza para seguir trabajando y mejorando para que los partidos me salgan cada vez mejor. He ido cogiendo algo de forma porque los primeros partidos después de la lesión cuestan un poco. Pero, ahora ya estoy totalmente bien y voy a ayudar al equipo lo máximo que pueda”, expuso.