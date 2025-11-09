Brotes verdes pero situación crítica: así se marcha el Valencia CF al parón

El partido frente al Betis no tenía cartel de final pero sí de algo muy parecido. En mitad de una crisis mayúscula, tanto de resultados como de sensaciones, el conjunto de Carlos Corberán estaba prácticamente obligado a ganar para no marcharse al tercer parón internacional hundido en los puestos de descenso y con más cantos de sirena todavía por la delicada situación del equipo.

Sin embargo, tras 90 minutos en los que el Valencia dejó mejores sensaciones que en partidos anteriores, Mestalla tuvo que conformarse con un reparto de puntos que, si bien saca al equipo de los puestos de descenso, no es suficiente para volver a la senda de la victoria, por lo que amplía a siete los partidos consecutivos sin ganar.

Jugadores en el calentamiento / JM LOPEZ

Así, con la decimosegunda jornada ya vista para sentencia, el Valencia CF se marcha al parón con un pobre balance de 10 puntos sumados de 36 posibles, con dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Los 10 puntos son suficientes para evitar los puestos de descenso, aunque son los mismos que ha sumado hasta el momento el Girona, el primero de los equipos metidos en el pozo.

Derbi de pura necesidad

Y el próximo partido del Valencia CF, ya después del parón por compromisos internacionales, será el derbi de València frente al Levante UD. Un partido de máxima urgencia por la delicada situación tanto de blanquinegros como de los granotas, que también ocupan los puestos bajos de la clasificación. De hecho los de Julián Calero han caído a la penúltima plaza con 9 puntos tras caer esta jornada en el Metropolitano.

Javi Guerra / JM LOPEZ

Dos semanas para recargar pilas

Por suerte y/o por desgracia, el Valencia dispone ahora de dos semanas en las que apenas va a perder a futbolistas que tengan que concentrarse con sus selecciones. Por delante, aproximadamente 14 días en los que el equipo podrá recargar pilas y empaparse de las notas positivas que pudiero verse en el partido frente al Real Betis.

Revisa en este enlace la clasificación de LaLiga