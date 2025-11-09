Las dos caras de Mamardashvili: ¡La lía y luego le para un penalti a Haaland!

El fútbol siempre da segundas oportunidades, y Giorgi Mamardashvili lo sabe mejor que nadie. El ex guardameta del Valencia protagonizó una de las jugadas más comentadas de la jornada 11 de la Premier League, en el Manchester City - Liverpool, cuando cometió un penalti sobre Doku en la primera mitad. Sin embargo, el georgiano se redimió a lo grande: le detuvo el lanzamiento nada más y nada menos que a Erling Haaland, el goleador más temido del campeonato.

Pese a su estirada salvadora, el conjunto de Jürgen Klopp (o su sucesor, si el contexto lo requiere) no pudo evitar marcharse al descanso perdiendo 1-0 en el Etihad Stadium, en un partido de altísimo ritmo y con un Mamardashvili que alternó luces y sombras, pero que volvió a dejar claro por qué se ha ganado la titularidad tras la lesión de Alisson Becker.

De los nervios a la fiabilidad: la mejora de Mamardashvili desde los once metros

El internacional con Georgia se está convirtiendo en un especialista desde el punto de penalti. Aunque en sus primeros años en el Valencia CF tuvo dificultades (como en la final de Copa del Rey 2022, donde no pudo detener ningún lanzamiento), su evolución ha sido constante.

Ya en el clasificatorio para la Eurocopa 2024, Mamardashvili fue héroe nacional al detener una pena máxima decisiva que clasificó a Georgia para el torneo. Desde entonces, ha mantenido una progresión notable: paró un penalti a Vinícius Jr. en la temporada 2024/25 y volvió a lucirse en el último parón de selecciones deteniendo un lanzamiento a Ferran Torres con su combinado nacional.

Con 1,96 metros de altura y una agilidad impropia de su envergadura, el portero del Liverpool ha convertido los penaltis en su nuevo punto fuerte. Su seguridad y capacidad para leer al rival lo han transformado en un guardameta cada vez más completo, capaz de responder en los momentos más exigentes.