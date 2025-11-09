El Chimy calienta el final del Valencia - Betis con un gesto antideportivo

El partido entre Valencia CF y Real Betis terminó de la peor manera posible. Tras el pitido final de García Verdura, una tangana sobre el césped de Mestalla empañó el cierre de un encuentro ya de por sí caliente. Los protagonistas fueron Hugo Duro y el Chimy Ávila, quienes se enzarzaron en una acalorada disputa que encendió aún más los ánimos entre ambos equipos.

Todo comenzó cuando el delantero valencianista golpeó en el brazo al jugador argentino. El Chimy respondió con una doble provocación: primero un pellizco y después un empujón por la espalda, cuando Hugo Duro se encontraba de espaldas. La acción desató una trifulca entre varios futbolistas, obligando a los miembros de ambos equipos y a la seguridad del estadio a intervenir para separarles.

Un partido que ya venía caliente

El ambiente en Mestalla ya era tenso desde minutos antes. El gol de Cucho Hernández había levantado la temperatura del encuentro, y los roces entre jugadores fueron en aumento. Tras el tanto, Tárrega y Abde se encararon, y el futbolista marroquí llegó a propinar un cabezazo, que no fue sancionado por el colegiado, aumentando el malestar entre los jugadores locales y la afición.

Javi Guerra recrimina a Abde / JM LOPEZ

Abde, señalado por la grada

La tensión no terminó ahí. Tras ser sustituido en los últimos minutos, Abde volvió a protagonizar un incidente al dirigirse hacia una parte de la grada, un gesto que fue interpretado como una provocación directa al público valencianista. Su actitud encendió aún más los ánimos de una afición ya molesta por las decisiones arbitrales y por las acciones de los jugadores del Real Betis.

El calor ambiental y las provocaciones mutuas desembocaron en una escena que nada tuvo que ver con el fútbol. La tangana final entre Hugo Duro y el Chimy Ávila fue la culminación de un encuentro en el que la tensión se impuso al juego.