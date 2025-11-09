El corazón del Valencia neutraliza el talento del Betis

El Valencia - Betis, correspondiente a la jornada 12 de la Liga, ha deparado un justo y vibrante reparto de puntos. Corazón contra ingenio. La energía del Valencia contrarrestó la calidad de los jugadores del Betis y, aunque el punto puede resultar insuficiente al encadenar siete encuentros sin conocer la derrota, sí sirve a los de Mestalla para pasar el parón sin Liga fuera de los puestos de descenso. Los resultados no han acompañado, ya que rivales como Girona y Mallorca han sumado tres puntos en esta duodécima jornada, pero la mejor diferencia de goles, en comparación con los de Montilivi, sitúa a los valencianos en la decimoséptima posición. Todo gracias al punto rescatado por la zurda de Luis Rioja, que comenzó la tarde como suplente, en los instantes finales de un partido precioso de ritmo y alternativas.

Cuando el árbitro, el catalán Víctor García, señaló el final de los primeros 45 minutos, los aficionados en Mestalla se levantaron de sus asientos resoplando. Hacía tiempo que no compartían con su equipo un partido con la intensidad del primer asalto. El Valencia de Carlos Corberán, por fin, se comportó como el Valencia que anhela Mestalla. Los futbolistas corrieron a por cada pelota en disputa como si la vida fuese en ella.

Entre la garra de los locales y el juego de posesión del Betis de Manuel Pellegrini, los minutos se esfumaron en el reloj. Entre el disfrute de ver lo que se quiere y la tensión de que la victoria no se materializaba con goles. En los compases iniciales, Abde perdonó solo delante de Julen Agirrezabala. El error incomprensible del hispanomarroquí, a pase de Antony, aumentó la dosis de fe del Valencia, consciente de que el destino lo había salvado de un comienzo terrorífico.

Con la ayuda de Pepelu incrustado entre los centrales para oxigenar la salida del balón desde la defensa, el conjunto valencianista creció paulatinamente en el partido a base de orden y corazón. Cuatro minutos después del Abde, Arnaut Danjuma gozó de una clarísima ocasión, desbaratada por el portero Álvaro Valles. El ex de Las Palmas se lanzó felino a los pies del neerlandés para reducir al máximo el campo de disparo.

El servicio al '7' había nacido con precisión de las botas de André Almeida. Medido. Perfecto a la espalda de la zaga bética. La posición de Almeida, como nexo entre el centro del campo y una delantera, en la que se desvivió presionando Lucas Beltrán, mejoró la creación de juego. Aunque el portugués todavía sigue siendo demasiado intermitente.

Las fuerzas y las oportunidades estaban igualadas, y así continuaron durante el resto del acto. La pierna derecha de Danjuma, no obstante, pudo desequilibrar la balanza a los diez minutos con un cañonazo que repelió entre Valles y el larguero. La energía que emanaban los jugadores conectó todos los decibelios en la grada.

Javi Guerra se encargó de ordenar los impulsos y hacer girar el juego del Valencia al mismo tiempo que sufría el rival sevillano. El compromiso de los once convertía en bueno el plan: presión, cerrar líneas en campo propio y atacar rápido y en vertical haciendo uso de las bandas, en especial, la de Gayà y Danjuma.

Sin embargo, una de esas acciones eléctricas pudo volverse fatal para los locales. El delantero neerlandés eligió mal. No abrió al costado al lateral de Pedreguer y perdió la posesión con la mayoría de compañeros volcados en ataque. El Betis voló combinando con acierto en dirección a la meta de Julen. La jugada terminó con un pase de Abde que Antony envió a las nubes en el cara a cara con el portero.

Mientras los verdiblancos erraron en los momentos clave, los valencianistas tampoco acabaron de calibrar adecuadamente la mira. Aunque, al menos, obligaron a intervenir a Valles. Cerca del descanso, el guardameta repelió un balón rematado por Diego López después de que Beltrán no cabecease un centro desde la izquierda de Gayà.

Precisamente, el capitán, en su mejor versión de la temporada, cortó en el área un contragolpe con veneno antes de alcanzar el ecuador del duelo con el convencimiento de los aficionados de que se podía vencer a los pupilos del Ingeniero Pellegrini.

En la segunda mitad, el fútbol regresó a la hierba de Mestalla con las mismas revoluciones: altísimas. Al apasionante juego de alternativas tan solo le faltaban los goles, pero las ocasiones continuaron sucediéndose. Primero un chut con la zurda desviado de Antony y, poco después, otro a la media vuelta, elevado, del argentino Beltrán.

Nadie puede dudar que los jugadores locales entregaron el alma en cada acción. Corberán movió piezas a la búsqueda de ese jugador que cambiara el sino del partido. Luis Rioja y Hugo Duro entraron en la 'arena' en sustitución de Diego López y Lucas Beltrán. El Valencia, con el aliento de los suyos, se volcó pero no daba con la manera de perforar la red. Ni con saques de esquina ni con un lanzamiento de falta de Guerra que tocó en la barrera.

El Betis perdonó una vez más -un chut con la derecha de Antony-, pero no dos. El alto voltaje del partido jugó una mala pasada a César Tárrega, que falló en una entrega de la pelota y 'Cucho' Hernández, delante del portero, la cruzó rasa e imposible (0-1, m. 74). El gol derivó en las provocaciones de Abde, que tuvo que terminar cambiado por su entrenador entre los silbidos de la afición, y los aplausos desafiantes del extremo bético.

El Valencia, impulsado por casi 46 000 espectadores, no estaba dispuesto a fallarle a Mestalla, y no lo hizo. Se levantó del suelo. Lo siguió intentando y logró el gol del empate gracias a un disparo con la zurda, colocado a la derecha de Valles, del sevillano Rioja. El '11' recogió el fruto en un córner en la frontal. Fue el más pillo de todos.

La tensión se prolongó hasta el pitido final, momentos en los que los de Corberán lucharon sin desfallecer y pisaron el área verdiblanca. Si bien, la oportunidad más clara volvió a estar en las botas del 'Cucho'. Esta vez Julen sí pudo actuar. Evitó el gol con la pierna. Ni el tiempo ni las fuerzas en ambos lados dieron para más.