Directo | Carlos Corberán habla tras el Valencia - Betis

¿Por qué ha habido un cambio en la intensidad?

Hay veces que la intensidad tiene que ver en cómo encuentras ventajas para dañar al rival. Con la salida de tres con Pepelu y Gayà y Thierry por fuera, más las posiciones de Danjuma y Diego López, el equipo ha podido correr y tener un buen volumen de ataque y acercarnos a ocasiones de gol. He visto intensidad cuando estábamos altos y tranquilidad cunado estábamos defendiendo bajos. Me quedo con la reacción y la fortaleza del equipo de dar un paso.