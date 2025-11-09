En Directo
Directo | Carlos Corberán habla tras el Valencia - Betis
Sigue la rueda de prensa del entrenador del Valencia CF desde el Camp de Mestalla
¿Por qué ha habido un cambio en la intensidad?
Hay veces que la intensidad tiene que ver en cómo encuentras ventajas para dañar al rival. Con la salida de tres con Pepelu y Gayà y Thierry por fuera, más las posiciones de Danjuma y Diego López, el equipo ha podido correr y tener un buen volumen de ataque y acercarnos a ocasiones de gol. He visto intensidad cuando estábamos altos y tranquilidad cunado estábamos defendiendo bajos. Me quedo con la reacción y la fortaleza del equipo de dar un paso.
¿Es este el camino a seguir?
Hemos visto el equipo que queremos ser, pero no es el resultado deseado. En cuanto a entrega, manejo, sin duda es el camino de mentalidad y esfuerzo. Los buenos rendimientos son la antesala de los buenos resultados"
¡Buenas tardes! En unos minutos arrancará la rueda de prensa tras el empate frente al Real Betis en Mestalla (1-1)
