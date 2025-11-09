En Directo
Valencia CF - Real Betis, LaLiga EA Sports, en vivo
Será el partido número 156 entre ambos conjuntos y los de Corberán buscarán una victoria que haga cambiar la dinámica actual de resultados y con ello lograr salir de los puestos de descenso. Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre el Valencia CF y el Real Betis correspondiente a la LaLiga EA Sports 2025/26. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde el Camp de Mestalla.
LaLiga EA Sports 2025/2026 regresa al Camp de Mestalla con un partido importantísimo para el Valencia CF. El equipo de Carlos Corberán necesita una victoria casi de manera obligatoria para terminar con una crisis de resultados que ha llevado al Valencia CF a puestos de descenso. Los blanquinegros lo harán ante su público del que esperan el apoyo necesario para sumar esos tres puntos claves antes del último parón FIFA de este 2025.
El Valencia CF se medirá al Real Betis después de la dura derrota en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Los verdiblancos, por su parte, llegan a Mestalla enrachados y tras un partidazo en Europa League frente al Olympique de Lyon. El equpo de Manuel Pellegrini sigue escalando posiciones en la clasificación para no perder el tren de la lucha por la Champions League.
El Valencia CF recibe a uno de los equipos más en forma de LaLiga
Los proyectos del Valencia CF y del Real Betis ahora mismo están a años luz de distancia. Los béticos no han parado de crecer en las últimas seis temporadas, mientras el Valencia sigue hundiéndose, habituado a luchar por la permanencia en Primera División. El Betis, que el pasado curso cayó goleado en Mestalla en la última victoria de Rubén Baraja, llega este curso con solo una derrota en los últimos cinco partidos en Liga. Los verdiblancos lograron un meritorio empate en su visita a La Cerámica contra el Villarreal CF y tan solo han perdido contra el Atlético de Madrid (0-2).
Antony, Abde y Fornals se han convertido en los jugadores más decisivos en el cuadro bético ante la ausencia de Isco y la falta de tono de Lo Celso a estas alturas de la temporada. Este tridente, unido a un buen olfato goleador como el que tiene Cucho Hernández, colocan al Betis en la quinta plaza del campeonato.
