A Joaquín le "duele" el Valencia: su opinión sobre la situación actual del equipo

Joaquín Sánchez no ha olvidado al Valencia. En la previa del encuentro entre el conjunto de Mestalla y el Betis, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, el actual directivo verdiblanco habló para DAZN y dejó claro que sigue sintiendo un cariño especial por el club en el que jugó durante cinco temporadas.

“Me duele porque viví cinco años, conozco a la afición y la ciudad. Me duele porque viví momentos gloriosos. Tiene una afición y una estructura enorme y espero que le vaya muy bien”, confesó el exfutbolista, visiblemente afectado por la situación que atraviesa el Valencia.

Joaquín recordó con emoción su etapa en Mestalla, donde fue parte de un Valencia competitivo y con aspiraciones altas. “Viví momentos gloriosos”, subrayó, destacando el valor de una afición que siempre ha estado al lado de su equipo. “Conozco a la afición y la ciudad, tiene una estructura enorme”, añadió.

El gaditano no ocultó que le entristece ver al club sufrir en la clasificación y sin la estabilidad que merece: “La otra cara de la moneda es mi Valencia, no está viviendo sus mejores momentos. Queda mucho, ojalá sean capaces de ir hacia delante”, apuntó, enviando un mensaje de esperanza a los seguidores blanquinegros.

Joaquín en su etapa en el Valencia CF / Valencia CF

Respeto y cariño eterno al Valencia

Aunque hoy forma parte del Betis, Joaquín sigue teniendo una conexión especial con el Valencia. “Ojalá le vaya muy bien”, insistió, dejando claro que su vínculo con el club valencianista va más allá del terreno de juego. En un momento difícil para el equipo, sus palabras suenan a respeto, cariño y deseo de recuperación. Un mensaje sincero de alguien que, pese al paso de los años, sigue sintiendo al Valencia como parte de su historia.