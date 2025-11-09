Un partido para valientes

En la previa del partido contra el Real Betis, Carlos Corberán dijo que quiere que su equipo sea "valiente y atrevido". No hay mejor día para demostrarlo que este domingo a las 18:30 horas en Mestalla. El riesgo de entrar en un bucle que le convierta en carne de cañón, la urgente necesidad de los futbolistas por demostrar su compromiso con el escudo, la necesidad del entrenador de reivindicar que no quiere ser uno más de la trituradora de Meriton Holdings y la envergadura del rival exigen al Valencia CF mostrar su mejor cara, la más cargada de personalidad y de voluntad de cambiar las cosas. Es un partido para muy valientes.

El conjunto valencianista llega al choque en una posición muy vulnerable, los últimos partidos le han llevado a tocar la lona y, por tercer año de los últimos cuatro, lidiar con las posiciones de descenso. En este contexto, un Mestalla que mantiene la condición de estadio con mayor asistencia media de LaLig le exige un paso al frente a los suyos, que sean capaces de afrontar un partido con un rendimiento continuo, una tensión competitiva adecuada y que no se pleguen a la propuesta del rival.

SEVILLA, 27/10/2025.- El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección (2d) salta por el balón ante el centrocampista del Real Betis Pablo Fornals (2i) durante el partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports que Real Betis y Atlético de Madrid disputan hoy lunes en el Estadio La Cartuja de Sevilla. EFE/ Julio Muñoz / Julio Muñoz / EFE

Un rival que exigirá lo máximo

La dificultad de la tarea es mayúscula. El equipo, que no ha sido sólido y regular contra rivales de menor nivel como el Real Oviedo o el Girona, tendrá este domingo que lidiar con un equipo rodado, en total sintonía con la idea de su entrenador y con una madurez competitiva enorme como es el Betis de Manuel Pellegrini. Los verdiblancos vienen de ganar al Olympique de Lyon en competición europea, son quintos en la Liga y están desarrollando un juego coral, asociativo y por momentos desbordante.

Con un 'miura' de este calibre delante, un Valencia que tendrá muy complicado arrebatarle la posesión de pelota a su rival tendrá que atacar con las ideas claras y combinar tramos de partido en los que buscar al rival para ponerle en aprietos con otros en los que, sin balón, no se podrá permitir ni un minuto sin correr, sin concurrir de forma contundente en los duelos por el balón y, sobre todo, deberá cuidar mucho la concesión de espacios, un hecho que le obligará a hacer un trabajo táctico y de concentración casi inmaculado.

A golpes con el esquema

Esta semana Carlos Corberán probó la defensa de tres centrales y también la línea de cuatro, esta fórmula más concretamente en las últimas dos sesiones. Hay dudas sobre la formación del equipo y mientras que la primera opción daría la alternativa a Eray Cömert en el once, la segunda insistiría en la opción de Thierry Rendall a pesar de sus problemas físicos. En la medular Pepelu parte con ventaja sobre Santamaria para acompañar a Javi Guerra y en la punta es Lucas Beltrán el que aventaja a Hugo Duro.

Una imagen del partido entre Valencia CF y Villarreal CF / Eduardo Ripoll

Por lo que al Betis respecta, volverá como ancla defensiva en el mediocentro el internacional marroquí Sofyan Amrabat, quien podría formar pareja en el centro del campo con Marc Roca, decisivo en la victoria ante el Olympique, con Pablo Fornals por delante en la mediapunta con opciones igualmente para el argentino Giovani Lo Celso.

Bajas importantes en ambos equipos

El técnico bético ha convocado para Mestalla a veintitrés jugadores para el partido, en el que la única novedad respecto al de Liga Europa ante el Olympique de Lyon francés es el portero del filial Germán. No han viajado los lesionados Pau López, Junior Firpo, Isco Alarcón y el suizo Ricardo Rodríguez, quien ha sido reservado por precaución por el técnico bético. Ausencias sensibles, especialmente al del centrocampista malagueño y la del guardameta, que cederá su puesto de nuevo a Álvaro Valles.

El Valencia, por su parte, tendrá las cuatro bajas habituales en las últimas jornadas: Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic y Largie Ramazani, que siguen sin recuperarse y que siguen pendiente de evolución. Las dos primeras, de hecho, están complicando y mucho los planes de Carlos Corberán para la defensa.