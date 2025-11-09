Pepelu: "Es una falta de respeto decir que no estábamos con Corberán”
El centrocampista da valor al punto y sobre todo al comportamiento competitivo del equipo: "La gente está orgullosa de cómo ha ido el partido"
Pepelu ha recuperado su mejor versión y ha sido uno de los jugadores importantes del Valencia CF en su empate (1-1) contra el Betis en Mestalla. El centrocampista da valor al punto y sobre todo al comportamiento competitivo del equipo: "Nos lo hemos dejado todo, aunque no ha podido ser, pero la gente está orgullosa de cómo ha ido el partido". El mediocentro no se mordió la lengua a la hora de hablar de los 'piques' con el Betis y denunció que "Abde le ha pehado un cabezazo a César (Tárrega), lo ha visto todo el mundo". Estas fueron sus declaraciones en zona mixta y DAZN:
Punto
Es verdad que queríamos ganar, nos lo hemos dejado todo, el Betis se ha adelantado, pero el equipo se ha rehecho y aunque no hemos conseguido la victoria, pero es un buen punto de partida para mejorar e ir hacia arriba
Empate
Queríamos ganar, salimos a ganar, queríamos dedicárselo a la afición, nos lo hemos dejado todo, aunque no ha podido ser, pero la gente esta orgullosa de cómo ha ido el partido.
Tangana
No lo sé, porque me ha pillado lejos, Abde le ha pehado un cabezazo a César (Tárrega), lo ha visto todo el mundo.
Corberán
Me parece una falta de respeto hacia mis compañeros que salgan este tipo de cosas porque el míster sabe que estamos completamente con él y se lo hemos demostrado. Él nos ha hecho mucho mejores
