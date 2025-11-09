Rioja: "Debemos creer en nosotros mismos"

El Valencia CF firmó un empate (1-1) frente al Real Betis en Mestalla en un partido intenso y muy competido. Los de Corberán llevaron la iniciativa durante gran parte del encuentro, aunque un error defensivo permitió al conjunto verdiblanco adelantarse en el marcador. Cucho aprovechó un fallo de Tárrega para poner el 0-1, pero Rioja, que saltó desde el banquillo, igualó el choque con un gol de bella factura que devolvió la fe a Mestalla.

“Hemos llevado el peso del partido”

Tras el encuentro, el autor del gol valencianista, Rioja, analizó lo ocurrido sobre el césped con autocrítica, pero también con orgullo por el trabajo del equipo.

“Estoy jodido por el empate. El peso del partido lo ha tenido el Valencia. Nosotros hemos llevado la iniciativa; ellos tienen una transición fuerte, son veloces y determinantes. Ahí han tenido sus ocasiones, pero el Valencia ha estado en el partido en todo momento”, explicó.

El atacante reconoció que le hubiera gustado sumar los tres puntos, aunque valoró el esfuerzo colectivo: “Hay que estar disponible para participar en cualquier faceta. Hoy me ha tocado hacerlo desde fuera. Ha salido bien, queríamos más, nos queríamos llevar los tres puntos”.

“Somos un equipazo y van a venir mejores cosas”

Rioja quiso lanzar un mensaje de ánimo y confianza, tanto para el vestuario como para la afición: “Al final, la realidad es la que es. No estamos en la posición que nos merecemos. Quiero mandar fuerza, minimizar esos errores, potenciar las virtudes y creer en nosotros. Somos un equipazo, aunque no salgan las cosas. El equipo va a evolucionar y van a venir mejores cosas”.

El jugador también pidió dar un paso adelante en mentalidad: “Estoy convencido. El equipo necesita un golpe sobre la mesa, pensar que somos buenos porque tenemos potencial. El siguiente encuentro es un partido bonito para la ciudad y tenemos tiempo en el parón para solventar los errores”.

El Valencia CF cierra así el partido con un punto que no es suficiente, pero que le sirve para salir de los puestos de descenso tras dos semanas complicadas.