Valencia CF – Real Betis: Alineaciones probables del duelo en Mestalla

El enfrentamiento de este domingo entre el Valencia y el Betis llega en un momento en el que ambos equipos presentan dinámicas distintos, y las alineaciones jugarán un papel clave para definir el duelo. Desde el prisma valencianista, el partido debe servir como punto de reacción en Liga.

El Valencia afronta el choque con urgencia, arrastrando una racha sin victorias y muchas dudas en su juego defensivo. El equipo de Carlos Corberán podría cambiar su sistema a una defensa de cinco para intentar frenar al Betis, aunque en los últimos entrenamientos ha apostado por la línea de cuatro en la retaguardia. El Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, llega más sólido como visitante y con varias rotaciones previstas debido al desgaste acumulado y algunas bajas importantes.

Carlos Corberán en el Santiago Bernabéu durante el Madrid - Valencia CF / EFE

Claves , bajas y alineaciones probables del Valencia vs Betis

El Valencia tiene una complicada tarea este domingo en Mestalla. Más allá de las evidentes urgencias a nivel de clasificación y resultados, el juego tampoco ha sido nada destacable en los últimos compromisos del Valencia. Frente al Betis tendrá que elevar el nivel defensivo, para recuperar la solidez ante un equipo con tanto caudal en ataque con Antony, Lo Celso, Fornals y compañía. No obstante Corberán seguirá contando con bajas importantes como son las de Diakhaby y Foulquier en la defensa, además de Ramazani y Ugrinic.

JM López

Por su parte el cuadro bético, que llega de disputar competición europea el jueves, continuará con la baja en la portería de Pau López. Asimismo Pelelgrini no podrá contar Ricardo Rodríguez y Junior Firpo, minimizando sus opciones en defensa y dándole los carriles a Bellerín y a Valentín Gómez.

Por último el cuadro bético sigue lidiando con la ausencia de larga duración de Isco, que muy probablemente volverá una vez haya pasado el parón FIFA.

Onces probables del Valencia - Betis

Valencia CF: Agirrezabala, Thierry Rendall, Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu, Guerra, Rioja, Diego López, Almeida; Danjuma

Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Fornals, Lo Celso, Antony, Abde; Cucho Hernández