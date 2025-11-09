El Valencia Mestalla vuelve a dejar escapar una victoria en la segunda parte

El Valencia Mestalla afrontaba el encuentro frente al Andratx como colista y, a pesar de comenzar con buen pie, los de Miguel Ángel Angulo volvieron a desperdiciar una ventaja de dos goles, como ya sucedió en la última jornada, ambas con el mismo resultado final, 2-2. De esta forma, el filial valencianista ya acumula tres fechas consecutivas sin conocer la victoria y comienzan a urgir los resultados, pues solo suma ocho puntos en diez partidos, manteniéndose en la zona de descenso a Tercera Federación.

Una primera parte de dominio con balón

En un primer momento, el ritmo del encuentro fue lento, aunque rápidamente se puso de cara para los locales. A través de la posesión de balón, el Mestalla comenzó a crecer en el partido y a hacer daño a sus rivales. Tanto es así, que en el minuto 17 ya iban por delante en el marcador, gracias a Víctor Jr. El vallisoletano aprovechó un rechace del guardameta del Andratx para marcar sin oposición y puso el 1-0 en el electrónico.

El 2-0 llegó escasos minutos después, en el 21' de partido, esta vez de Mario Domínguez. El granadino hizo gala de su juego de espaldas a la portería y, tras un disparo de Marc Jurado, fue el propio Mario el que anotó el segundo para los locales, aprovechando de nuevo un rechace del portero. Por su parte, el cuadro balear trató de reaccionar, aunque no generó demasiadas ocasiones antes del descanso.

Valencia Mestalla - Andratx / @ce_andratx / X

Vuelven los 'fantasmas' de Torrent

No obstante, en la segunda mitad la balanza se inclinó en favor de los visitantes. El Andratx comenzó a gozar de mejores ocasiones para recortar distancias, hasta que en el minuto 62 de partido apareció Pablo Gálvez para anotar por tercera semana consecutiva. Tras el 2-1, los mallorquines empezaron a 'embotellar' a los de Angulo, que se limitaron a defenderse y a tratar de aprovechar algún contraataque, pero sin demasiado éxito.

Los centros al área valencianista se sucedían, obligando a la nerviosa defensa del Valencia Mestalla a poner 'toda la carne en el asador'. Tanto fue el cántaro a la fuente que se terminó rompiendo y los 'fantasmas' de la última jornada frente al Torrent volvieron a surgir. Los del Antonio Puchades no fueron capaces de aguantar la ventaja en el marcador y en el 87, otra vez Pablo Gálvez, puso el empate definitivo. El partido pudo haber tenido un desenlace 'dulce', pues, en los instantes finales del partido, Mario Domínguez dispuso de una opción clarísima para volver a adelantar a los suyos, pero el portero visitante intervino de forma providencial para detener el remate a bocajarro.

El calendario no conduce al pesimismo

Ahora, el Valencia Mestalla debe prepararse para un partido sumamente complicado, pues el próximo 16 de noviembre visitará el campo del líder de la categoría, el Poblense. Allí se producirá un cruce de dinámicas contrarias, ya que los baleares no pierden desde la segunda jornada de liga y son líderes en solitario. Mientras tanto, el filial valencianista sigue inmerso en la zona de descenso y continúa siendo un equipo muy endeble atrás.