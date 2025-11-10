Apollo compra la mayoría accionarial del Atlético por 1000 millones

El fondo de inversión estadounidense Apollo, con su filial Apollo Sports Capital, se va a convertir en el nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid, tras el acuerdo alcanzado con Miguel Ángel Gil, consejero delegado; Enrique Cerezo, presidente del club; Quantum Pacific Group y Ares Management, del que no se han revelado las cantidades. No obstante, según fuentes conocedoras de la negociación, el 100 % del accionariado del club se ha tasado en algo menos de 2500 millones de euros, así que la adquisición de un porcentaje de las acciones entre el 51 y el 57 % lleva la transacción por encima de los 1000 millones, por lo tanto, la mayor operación de compra-venta de una entidad futbolística en España.

Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management, principales accionistas hasta el momento, han decidido vender parte de sus participaciones para que Apollo pase a dominar la estructura accionarial.

"Como parte del acuerdo (cuyas condiciones se cumplirán en un plazo de entre tres y seis meses), Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo", según expresó el Atlético en un comunicado. Además, en esta nuevo periplo será clave la figura de Mateu Alemany como director de Fútbol profesional masculino en el club. El hombre del éxito en los despachos del Valencia CF entrenado por Marcelino entre julio de 2017 y septiembre de 2019 aterrizó en la entidad rojiblanca el pasado 7 de octubre con el cometido de llevar a cabo la transición entre etapas. Tanto es así que, según informa la prensa de la capital, el balear ya ha hablado de refuerzos con el fondo de Estados Unidos para el equipo en este mercado de invierno y, principalmente, para el próximo verano. La intención con la que Apollo llega al Atlético es la de acercarse todavía más a Barça y Madrid.

Negociaciones en el pasado con Peter Lim

Cabe recordar que Apollo Global Management se interesó hace alrededor de tres años por la compra de la mayoría accionarial del Valencia CF. Su representante, Pablo Crespo, mantuvo varias reuniones con la presidenta Layhoon Chan, ya en su segunda etapa tras la salida de Anil Murthy a mediados de 2022. La respuesta de Peter Lim siempre fue negativa, tanto en esta ocasión como en los contactos previos que hubo también con el propio Murthy.

Además, Apollo tanteó también la opción de hacerse con las parcelas del actual Mestalla en la Avenida de Aragón, pero tampoco se dio ningún acercamiento significativo. Hay que recordar que anteriormente, con Alemany en el club, se aceptó una oferta que rondaba los 113 millones de euros para vender los terrenos a ADU Mediterráneo. El fondo Apollo, además de Elliot, no alcanzaron ni los 100 millones en su propuesta. El proyecto con el que venía ADU no pudo darse. En la actualidad, el Valencia CF, como anunció en un comunicado reciente, tiene encargada a la empresa de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE la venta de estas parcelas, ante la previsión de que el club se traslade en el verano de 2027 al Nou Mestalla. La proyección de ingresos del club, en esa transacción, oscila entre los 150 y 165 millones.

El estadio de Mestalla, ubicado en una de las zonas del país mejor valoradas en términos de valor del metro cuadrado del suelo / SD

Por el paquete completo -club y parcela en Aragón- Lim solicitaba una cantidad superior a los 500 millones de euros. Prácticamente, dos años más tarde, el fondo estadounidense volvió a la carga, según publicó 'Vozpópuli', primero mostrándose dispuesto a inyectar capital en la entidad blanquinegra a cambiar de participaciones en los ingresos del Nou Mestalla. Más tarde, en julio, el mismo diario refirió de nuevo el interés en pujar por la parcela de la Avenida de Aragón por alrededor de 120 millones, si bien, colocando también entre los aspirantes a Atitlan, que ya llegó a un acuerdo para la zona terciaria del nuevo estadio por alrededor de 35 millones.

El comunicado del Atlético de Madrid

Lo cierto es que Apollo, desde hace tiempo interesado en bienes inmobiliarios en España, con el club con el que sí ha llegado a acuerdos es el Atlético de Madrid. Y lo ha hecho, además, por la mayoría accionarial de la institución madrileña. "Tras el cierre de la operación, el Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios. No se han hecho públicos los términos financieros de la operación", aseguró el Atlético.

Apollo Sports Capital se hará con entre un 51 y un 57 % de las acciones, aún pendiente de concretar con la ampliación de capital que llevará a cabo el club antes del final de esta campaña. Según el club, "la inversión de Apollo reforzará la posición" del Atlético de Madrid "entre la élite del fútbol" y "apoyará" la "ambición de ofrecer éxitos a largo plazo" para sus "millones de aficionados en todo el mundo". "Como inversores a largo plazo, Apollo Sports Capital y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad", añadió el comunicado.

Entre los objetivos de la nueva estructura propietaria, está la aportación "de nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura", como es "el desarrollo de la Ciudad del Deporte" en torno al estadio Metropolitano. "El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños", especificó el club, gestionado por la familia Gil desde 1987.

"No" a una estrategia de "multipropiedad de control de clubes"

Apollo Sports Capital (ASC) "es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo", según explicó el Atlético. "ASC invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes", agregó.

Entre las inversiones recientes de Apollo Sports Capital figuran los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open, una muestra de que ha ampliado su plan inicial de inversión inmobiliaria que, por otro lado, no se decae en torno al Metropolitano.

La matriz, Apollo Global Management, empresa de gestión de activos y servicios, fundada en 1990, gestiona 908 mil millones de dólares en activos. ASC, por su parte, desea especializarse en inversión en deporte y eventos en vivo.