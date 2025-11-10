Copa del Rey: Fecha, hora y dónde ver gratis el sorteo de la segunda eliminatoria

El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol será este martes 11 de noviembre a las 13:00 horas y el de la Copa de la Reina, de octavos de final, ese mismo día a las 16:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un total de 56 equipos de cinco categorías distintas esperan rivales, entre ellos el Valencia CF, Levante UD y Villarreal, así como el resto de equipos valencianos, que conocerán a qué equipo deben enfrentarse ahora en una ronda donde todavía no entrarán los cuatro conjuntos de Primera división que disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero: Real Madrid, Atlético, Barcelona y Athletic.

Los partidos de la segunda ronda de la competición del K.O, en la que participarán 56 equipos, se jugarán el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Los encuentros tendrán lugar en una franja horaria entre las siete de la tarde y las nueve de la noche. Se disputará a partido único y se jugará en el campo del equipo de menor categoría, siempre y cuando sea posible. En los casos en los que dos equipos de una misma categoría se enfrentan entre sí, ejercerá de local el club cuya bola fuera extraída en primer lugar. No habrá VAR aún.

Bombos del sorteo

Primera División (15): Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol.

Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol. Segunda División (17): Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra.

Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra. Primera Federación (10): Racing Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense

Racing Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense Segunda Federación (11) : CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, At. Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares.

: CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, At. Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares. Tercera Federación (2): Cieza y Portugalete

Cieza y Portugalete Copa Federación (1): Ourense CF.

Archivo - Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol / Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

¿Cuándo se celebra el sorteo?

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo martes 11 de noviembre a las 13:00 horas. El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF.

Dónde ver gratis por TV y online

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Desde Superdeporte te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.