Corberán puede haber dado con la tecla

El Valencia CF recuperó el pulso competitivo muchas jornadas después. Tras una travesía por el desierto de los malos resultados y las peores sensaciones, el conjunto de Mestalla mostró contra el Real Betis su mejor cara a pesar de no coseguir finalmente el triunfo. El equipo quiso, peleó y también encontró vías para hacer daño, para construir y destruir el juego del rival a lo largo de muchos tramos del encuentro.

Carlos Corberán introdujo una serie de modificaciones, no solamente a nivel de nombres, sino más bien posicionales y de roles dentro del campo, consiguiendo que su equipo fuese más capaz de superar la primera línea de presión, más continuo en los ataques y que estuviese mejor posicionado a la hora de recuperar el esférico. El entrenador de Cheste pudo dar con la ansiada tecla antes de marcharse a un parón en el que los tendrá a todos en Paterna para 'machacar' la idea.

1.Medular más poblada

Una de las principales claves del partido fue el hecho de jugar con un centrocampista más. André Almeida acompañó a Javi Guerra y Pepelu, construyendo un trivote en la salida de balón del equipo para aumentar el número de opciones de pase por dentro y permitir también que el centrocampista de Gilet tuviese algo más de libertad para pisar zonas más avanzadas del campo.

El equipo no ganó la posesión a un equipo acostumbrado a tenerla como el Real Betis, pero utilizó mucho mejor que los verdiblancos ese 43 por ciento de balón: generó 17 tiros totales por los 9 del conjunto verdiblanco y cuatro a puerta por los dos de los béticos, además de un lanzamiento al palo. Tanto Almeida como Javi Guerra, además, registraron un pase clave (que lleva a disparo) cada uno, encontrando la profundidad a través del pase, algo que al equipo le estaba costando mucho hacer.

2.La posición de Pepelu

La actuación del centrocampista de Denia merece mención aparte. Su temporada no estaba siendo buena, pero contra el Betis interpretó a la perfección lo que Corberán le pidió e hizo jugar al equipo desde la base y puede ser una de las grandes claves alrededor de las que crecer en los próximos partidos.

Pepelu jugó como '6' puro dentro del trivote y en paralelo a Guerra con Almeida algo por delante a la hora de presionar. Con la pelota, el futbolista valenciano bajó prácticamente a la altura de los centrales para sacar el balón jugado, permitiendo a los laterales ubicarse un poco más altos y con Almeida-Guerra ofreciendo líneas de pase por dentro.

Pepelu en el partido frent al Real Betis / VCF

El '18', según datos ofrecidos por el club, acumuló una tasa de éxito de un 94% en los pases totales -completó 50 de 53-. En los pases cortos-medios hizo 49 y acertó en 48, con una precisión de un 98%. Además, en los cambios de orientación tuvo un 100% de eficacia y sumó 38 pases hacia delante -acertó en 35, un éxito del 92%-. Igualmente, fue el centrocampista con menos pérdidas en el partido (3), teniendo en cuenta los minutos disputados. Datos que refuerzan un manejo del partido del que el Valencia CF se vio muy beneficiado.

3.Atrevimiento

Después de muchas semanas mostrando poco talante y una actitud atenazada sobre el terreno de juego, el equipo logró quitarse esa mochila e intentar más cosas sobre el campo. Pases en vertical y buenos regates como los de Javi Guerra, Luis Rioja o Arnaut Danjuma dieron buena cuenta de ello.

El equipo llegaba al partido como uno de los equipos de LaLiga con menos regates efectivos, sin embargo contra el Real Betis consiguió hasta 13 buenos de 17 intentados, muy por encima de los verdiblancos (4/11), que acostumbran a acumular muchas acciones de calidad. Una actitud de efervescencia que se pudo ver también a la hora de pugnar por los duelos a ras de suelo, llevándose el equipo el 53 por ciento de ellos.

4.Incompleto todavía

El partido y el planteamiento trajeron consigo muchos inputs positivos, pero a esa idea todavía le faltan muchas cosas por pulir. Algunas que dependen del entrenador y otras del paso al frente de los futbolistas. La principal fue la falta de referencia arriba. El equipo arrastra los problemas de la deficiente planificación veraniega y en la posición de '9' Lucas Beltrán, que llegó al caerse la 'vía Sadiq' a pesar de no parecerse en nada, no cuajó, porque si bien es cierto que bregó por todos los balones lejos del área, arriba le faltó entidad de referencia y el equipo lo acusó a la hora de buscarle en largo a un jugador que pudiera quedarse la pelota y activar la segunda línea.

5.Dos semanas de oro

Al contrario que al parón anterior, el Valencia CF se marcha a este con un rumbo y una dirección más clara en la que trabajar. Contra el Betis Corberán pudo sentar unas bases sobre las que debe construir la reacción del equipo y ahora tiene dos semanas para insistir en aquellas cosas que el equipo hizo bien y pulir las que no, pero con una idea táctica que dio buenas sensaciones después de semanas probando una serie de alternativas que se diluyeron en tiempo récord.