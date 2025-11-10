La escandalosa acta arbitral del Valencia-Betis: De Abde al Chimy

El Valencia-Real Betis fue un partido de alto voltaje. Primero fue la agresión perdonada de Abde a César Tárrega en el minuto 77. Después, al final del encuentro, la tangana entre el Chimy Ávila y Hugo Duro. Aunque la acción El Valencia-Betis fue un partido de alto voltaje. Primero fue la agresión perdonada de Abde a César Tárrega en el minuto 77. Después, al final del encuentro, por el gesto antideportivo del Chimy Ávila sobre Hugo Duro. Aunque la acción pareció pasar desapercibida para el árbitro en el campo, el colegiado García Verdura sí recogió lo sucedido en el acta arbitral. Lo increíble es que para él solo fue cartulina amarilla, según él, por un "empujón a un adversario de manera temeraria".

"En el final del partido, el jugador (9) Avila Caballero, Luis Ezequiel, fue amonestado por el siguiente motivo: una vez finalizado el partido y aún en el terreno de juego, por empujar a un adversario de manera temeraria. La amonestación fue comunicada a ambos delegados debido a que el jugador se marchó del terreno de juego rápidamente y no se pudo localizar", redactó en el acta arbitral.

Para colmo, Hugo Duro fue amonestado al final del partido por protestar la acción al árbitro. Así lo recoge el acta: "En el final del partido, el jugador (9) Duro Perales, Hugo fue amonestado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el partido y aún en el terreno de juego por realizar observaciones de órden técnico en señal de disconformidad con mis decisiones".

Abde-Tárrega

Igual de sorpredente fue el comportamiento del árbitro en la acción entre Abde y César Tárrega. Para García Verdura, los dos jugadores tuvieron el mismo comportamiento. Todo lo contrario de lo que demuestran las imágenes en las que se ve claramente que los dos se encaran y es Abde el que agrede con la cabeza. El árbitro no lo vio así: "En el minuto 77 Tarrega Requeni, César fue amonestado por el siguiente motivo: Encararse con un adversario sin llegar al insulto ni a la amenaza". Lo mismo que recoge el acta arbitral para Abde: "En el minuto 77 Ezzalzouli, Abdessamad fue amonestado por el siguiente motivo: Encararse con un adversario sin llegar al insulto ni a la amenaza".