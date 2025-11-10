Luis Rioja: premio doble al compromiso

Luis Rioja fue el actor principal de un partido, el Valencia - Betis, que la plantilla y el cuerpo técnico valencianistas esperan que se confirme a la vuelta del parón como un verdadero punto de inflexión en la trayectoria de un grupo que enlaza siete partidos sin conocer la victoria.

La fría realidad de los resultados dicta que el Valencia continúa sin ganar, y la carencia va camino de dos meses. Sin embargo, las sensaciones fueron otras, sin duda, las mejores vistas tras doce jornadas de Liga. Por primera vez en lo que va de curso, los pupilos de Carlos Corberán se marcharon a casa con la satisfacción plena de competir durante la totalidad de los 90 minutos, con mayor continuidad, incluso, que en los triunfos de agosto y septiembre ante el Getafe (3-0) y Athletic Club (2-0).

Los aficionados disfrutaron de un duelo de poder a poder frente a uno de los equipos más en forma del país, el Real Betis. El Valencia reaccionó al golpe recibido en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid lo goleó apabullantemente por cuatro goles a cero, y lo que es más importante, se levantó del suelo después de que los verdiblancos se adelantasen a los 74 minutos aprovechando un error de César Tárrega. Y lo hizo gracias a la aparición de uno de los líderes del actual vestuario, el sevilllano Luis Rioja.

Segunda suplencia con sensaciones radicalmente distintas a la primera

El jugador nacido en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), fijo habitual para Corberán, vivió su segunda suplencia de la temporada. La primera fue en el trágico 6-0 padecido en el Johan Cruyff ante el FC Barcelona. El precedente no invitaba al optimismo, al menos, tratándose del extremo que mayor recorrido ofrece al equipo en la doble tarea ataque-defensa. De hecho, el entrenador ha elogiado en sala de prensa el papel esencial que juega en este sentido para el equipo, siendo utilizados en ocasiones como lateral por el costado derecho. Una posición para la que estaba preparado ante los distintos ensayos que el técnico había realizado en Paterna durante la semana.

El sacrificio defensivo del Valencia CF fue grande durante todo el partido, aunque la mayoría de veces que el Betis dañó en ataque lo hizo por los costados. Mientras tanto, Luis Rioja asumió con profesionalidad su rol, a priori, secundario en el banquillo, aprovechando después la oportunidad que le dio el entrenador en el minuto 68 para convertirlo en un rol protagonista. Entró al campo en lugar de Diego López, y el gol de los béticos, un poco más tarde de su aparición en el césped, lo llevó al volcarse en ataque con el resto del equipo.

Luis Rioja le dio l ataque del equipo la puntería que le estaba faltando / EFE

En especial, Rioja repartió sus apariciones entre la banda derecha y la zona de la mediapunta, posición más centrada desde la que dio con el gol que encendió la llama de Mestalla y la de un grupo que esta vez no se hundió en la adversidad. En la frontal se impuso en la búqueda de un balón dividido tras un saque de esquina y, con calidad y la frialdad de un veterano de mil y una batallas, lo colocó con la pierna zurda lejos del alcance de Álvaro Valles. Hasta ese momento, el exportero de Las Palmas lo había parado todo, pero nada pudo hacer ante el chut al ángulo diestro del sevillano.

Una celebración para su esposa embarazada

Rodeado de sus compañeros, el '11' del Valencia explotó de alegría y celebró el gol dedicándoselo a su esposa. La familia es un valor principal para el extremo, que espera junto a su mujer a su segunda hija para principios de 2026, y quiso compartir con ella la felicidad provocada por un tanto que dio una dosis de vida al equipo y a los aficionados.

A sus 32 años, cumplidos en octubre, Rioja se encuentra a menos de diez partidos oficiales para que su renovación por una temporada extra sea automática. No obstante, en el club, con la valoración positiva de Corberán, ven con buenos ojos la opción de sentarse con el futbolista y su representante para que la mejora vaya más allá de lo estipulado en la cláusula en tiempo y forma. Lo cierto, en cambio, es que esta sigue siendo una de las cuestiones pendientes en la planificación de futuro y las negociaciones no se han desarrollado todavía.

"Es cierto que existe algo, pero no voy a decir cuántos partidos. Es algo que no tengo en mente, solo tengo en mente competir y disfrutar del club en el que estoy. Mi meta es estar a disposición del Valencia el máximo de tiempo posible, estoy abierto a todo lo que ellos quieran, a una renovación automática... a hablar cuando quieran para estar más años porque aquí me siento una persona feliz", confesó en la sala de prensa el jugador el pasado 15 de octubre.

El tanto al Betis es el primero en esta Liga 24/25 para Luis Rioja, en la que ha repartido tres asistencias de gol a sus compañeros. Desde su llegada en el verano de 2024, el andaluz ha destacado por su compromiso con la entidad y sacrificio en el campo, lo que conecta con la afición de Mestalla, para la que es un jugador querido. El domingo tuvo la doble satisfacción de sentir ese reconocimiento y poder compartirlo con su esposa y su hija... a la espera en un par de meses de un nuevo miembro en la familia Rioja.