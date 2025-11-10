Pancarta antes del Valencia - Betis para Corona y Solís

Durante los días previos, el Valencia - Betis, partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga, había estado marcado por las expectativas de respuesta que tendría la afición de Mestalla a la crisis que padece el club. La goleada con la que los jugadores regresaron de Madrid en la jornada anterior, la pésima imagen y la ausencia de mensajes y representación institucional en público, más allá del 'team manager' Voro y el embajador Ricardo Arias, ponían en cuestión cuál sería la reacción tanto de los diferentes colectivos que envuelven al valencianismo como del conjunto de la hinchada antes del último parón de la competición en este 2025. ¿Cuál sería la acogida al equipo? ¿Y al palco?

Días antes del partido, el responsable de la grada de animación, Tomás Ribera, había indicado en una entrevista en À Punt Radio que "los principales culpables" de lo que vive el Valencia CF son "Peter Lim y los tentáculos que tiene en València". El líder de Curva Nord decía que los aficionados tienen "una patata caliente". Posteriormente, en redes sociales, precisó que en el duelo frente al Betis se iría a Mestalla "a animar y a ser el jugador número". "Los que tengan en mente ir a silbar, protestar, señalar, etc que se queden en casa. Ya habrá temporada para señalar a quienes tengamos que señalar, pero el domingo se va a animar. No lo hago por los jugadores ni por Meriton. Lo hago por el Valencia", añadía.

Protestas contra los gestores desde Libertad VCF

En la previa del partido, mientras tanto, la asociación Libertad VCF, destacada por la organización de la oposición al máximo accionista y la gestión que ha descabalgado a la entidad de los grandes, recordaba en sus canales oficiales que "siempre es un buen día para protestar contra el palco". "No queremos a los cómplices de Lim en Mestalla", apostillaba y citaba a los seguidores dos horas antes del encuentro en la Avenida de Suècia, donde repartió 5000 globos, 10000 pegatinas y otros 5000 carteles amarillos con el lema "Lim go Home".

Una hora antes del partido, la asociación, en compañía de otras decenas de aficionados presentes enfrente de la puerta cero del estadio, desplegó una gran pancarta con los rostros de Javier Solís, director general, y Miguel Ángel Corona, director deportivo, en la que podía leerse en su parte central: "Ni olvido ni perdón". En las últimas temporadas, en las que el equipo se ha visto abocado a competir más por mantener la categoría en Primera división que por las plazas europeas, los dos ejecutivos han tenido un papel creciente en la gestión de recursos en el Valencia CF.

En junio de 2023, con Layhoon Chan como presidente, Corona pasó de responsabilizarse de la secretaría técnica a ocupar el cargo de director deportivo. Solís, por su parte, ascendió en marzo de 2025 a director general desde los cargos de director corporativo y portavoz, cuando Kiat Lim relevó en la presidencia a Layhoon. Ambos han sido claramente la máxima representación en València de la institución hasta el aterrizaje en julio, más de un mes después de ser anunciado, del CEO de Fútbol, Ron Gourlay.

Aficionados del equipo mostrando con carteles su malestar con la actual gestión / J. M. LÓPEZ

El escocés, con cuatro meses de trabajo sobre el terreno, no apreció en la pancarta junto a la puerta cero. No obstante, ya sabe de los niveles de enfado y exigencia que podría manifestar la afición valencianista. Durante varios partidos de pretemporada, de hecho, en palco del Antonio Puchades experimentó silbidos y críticos en mayor medida de los visto hasta la fecha en lo que va de temporada 2024/25 en la misma zona de Mestalla.

La Curva, ánimo al equipo y críticas con la gestión en el minuto 19

En los prolegómenos del Valencia - Betis, ya en el interior del coliseo, conforme a lo visto en un vídeo que circula en redes, Ribera se dirigió a la Curva Nord con este mensaje: "Voy a deciros un par de cositas para que queden claras y no haya confusiones, que los periodistas son muy de manipular. Estamos aquí por el escudo y nada más. Estamos en una situación límite. Hoy es un partido muy importante para el Valencia. Yo tengo claro, igual que vosotros dónde está el culpable -señala al palco-, creo que jamás lo he omitido, también sé que hay jugadores que no tienen el nivel ni están poniendo lo que tienen que poner. En 90 minutos, mientras haya vida, por este escudo heredado de mis padres e inculco a mis hijos, voy a animar al Valencia. Por nadie más, que no os coman la cabeza. Vamos a intentar desde la grada de animación ayudar a nuestro escudo. Si luego hay que protestar, se protestará".

A la hora de salir a calentar el equipo hubo división de opiniones en el recibimiento sobre el césped. En el momento del anuncio de las alineaciones, algunos jugadores fueron objeto de silbidos. Sin embargo, desde el pitido inicial hasta el final, bajo la batuta de la grada de animación, la afición en conjunto generó un clima de apoyo absoluto a los futbolistas. El entrenador, Carlos Corberán, se giró en más de una ocasión haciendo aspavientos y reclamando la ayuda de la grada de Tribuna.

Récord de asistencia con 45 820 espectadores

El aliento a su equipo por parte de Mestalla fue incondicional, en una jornada en la que se batió el récord de asistencia de la temporada con 45 820 espectadores, a falta de las visitas de los grandes de la Liga: Atlético, Barcelona y Real Madrid. A la conclusión del encuentro, los futbolistas del Valencia agradecieron la ayuda por parte del público, fijando, sobre todo, su mirada a la esquina de la Curva.

Los cánticos contra Lim y la gestión continuaron por la tónica habitual -residuales- de los últimos tiempos. No obstante, los carteles repartidos por Libertad VCF se vieron más que en otras ocasiones. También en la zona de Curva Nord a lo largo del minuto 19, cuando desde ese sector se mantuvo el "Peter, vete ya" a lo largo de los 60 segundos, a diferencia de otras ocasiones en las que se apagaba en todos los graderíos apenas 25-30 segundos de haberse activado.

A continuación, hubo cánticos pidiendo a los dirigentes que se marchen del Valencia: "Diles que se vayan" y "directiva, dimisión". Sin embargo, los nombres de Solís y Corona han dejado de resonar con la fuerza de temporadas pasadas, en las que al primero se le quería "fuera de Mestalla" y al segundo se le recordaba con sorna su intrascendencia en las decisiones deportivas de calado en el club. El director general, igual que en el Santiago Bernabéu, no estuvo presente este domingo en Mestalla por razones familiares. Sí estuvo el director deportivo, no sentado al lado de Gourlay.

La imagen de Ochotorena, recientemente fallecido de cáncer, en el videomarcador / J. M. LÓPEZ

Por último, antes de que el balón rodara sobre la hierba, el Valencia - Betis también dejó un emotivo minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena. Profesionales y espectadores, puestos en pie, rompiendo a aplaudir como muestra de respeto y cariño al exportero y expreparador de porteros del Valencia CF y la Selección.