Pellegrini: "En el once del Valencia son todos muy buenos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, opinó que el Valencia mereció el empate este domingo en Mestalla, pero reconoció que el equipo se quedó con amargura después de recibir el gol de Luis Rioja ya en los últimos minutos (m.82, ocho minutos después del gol del Cucho Hernández).

"En términos generales estoy conforme con lo que hizo el equipo. No es un campo fácil ni mucho menos aunque el Valencia esté pasando un mal momento. Ojalá mantengamos esa personalidad y característica de juego de para seguir buscando querer ganar tanto en casa con nuestra afición como de visitante", explicó.

Pellegrini, entrenador del Betis / EFE

"Creo que el Valencia merecía el empate"

El técnico verdiblanco expresó que no le sorprendió el partido del Valencia. "Por distintos motivos no esta consiguiendo los resultados, pero si uno revisa el once inicial son todos muy buenos jugadores. En casa siempre son partidos complicados y pudimos puntuar en su campo, pero nos quedamos con la amargura del empate casi al final del partido", finalizó.