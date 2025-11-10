La plantilla cierra filas con Corberán

El partido y el post-partido contra el Real Betis demostró que el problema del Valencia CF no es de vestuario. Los jugadores dejaron claro dentro y fuera del campo que cierran filas con Carlos Corberán. En Mestalla no se detectó ni rastro de la 'cama' alimentada por algunos. Todo lo contrario. Los futbolistas zanjaron en el verde y en zona mixta cualquier atisbo de ruptura interna en el vestuario. En el Valencia por desgracia faltan muchas cosas, pero todavía no la "unión" entre el técnico y sus jugadores. La figura del entrenador se sigue respetando.

Las palabras importan, pero todavía más significativo es lo que se aprecia en el campo. Y en el terreno de juego se vio un equipo entregado a la causa que dio la cara por su entrenador desde el primer al último minuto y se sintió cómodo con su nueva propuesta táctica. El único objetivo de los jugadores era ganar como así demostraron con ayudas, unión, intensidad y compromiso.

Tampoco hay que pasar por alto los mensaje de apoyo que recibió el entrenador a la finalización del encuentro. El más contundente fue el de uno de los capitanes Pepelu. El centrocampita, uno de los mejores contra el Betis, negó cualquier conflicto interno y defendió con firmeza la unión del vestuario. “Me parece un poco una falta de respeto a mis compañeros que salgan ese tipo de cosas, porque el míster sabe que estamos con él, lo hemos demostrado y así va a seguir siendo, porque él nos ha hecho mucho mejores y seguro que él nos va a hacer mejores todavía", dijo.

El futbolista de Denia afirmó que “el equipo siempre ha estado unido. Es que no ha habido nunca ni un rasguño, vamos. Tendremos días mejores y días peores, pero vamos todos a una, nos lo dejamos todo por el compañero. Puede haber errores, puede haber aciertos, pero eso nunca se va a ir".

En la misma línea se expresó Luis Rioja. El extremo sevillano también se refirió al final del partido a la confianza del grupo en Corberán. "No es que crea en Corberán, es que estoy totalmente convencido. El equipo necesita un golpe sobre la mesa, pensar que somos buenos porque tenemos potencial. El siguiente encuentro es un partido bonito para la ciudad y tenemos tiempo en el parón para solventar los errores”.

Los futbolistas no solo hablaron una vez conseguido el punto que sacó al Valencia de los puestos de descenso. Antes del partido ya hubo dos jugadores que salieron en defensa del entrenador. El propio Pepelu publicó a mitad semana un mensaje en redes sociales para desmentir todos los rumores que hablaban de 'divorcio' con Corberán. "Más fuertes y unidos que nunca. A por el Betis". Un día antes paró su coche a la salida del entrenamiento para expresar con claridad que "el equipo está con el mister".

Por su parte, Corberán rompió una lanza por la unión de su vestuario en sala de prensa. “Este vestuario está completamente unido. Cuando se pone en duda la unión con el vestuario, me quedo sorprendido al igual que los jugadores. El nivel de compromiso de este grupo, el nivel de entrega en cada entrenamiento no puede estar un entrenador más contento".

Además, el técnico destacó la "responsabilidad" y el "compañerismo" del grupo. "El grupo está muy responsabilizado con la situación. Es doloroso verse en esta situación, pero esto es el fútbol de élite. Solo sacando lo mejor de nosotros vamos a poder cambiar la dinámica. Me ha gustado mucho el compañerismo, cuando han ido todos a animar a un compañero que ha perdido el balón. Estamos seguros que con este grupo de jugadores y esta afición revertiremos la dinámica".