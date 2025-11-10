Thierry: "Voy recibiendo mejor el cansancio físico y creo que estoy ganando ritmo"

Thierry Rendall explicó tras el empate del Valencia en Mestalla ante el Betis que va recibiendo mejor el cansancio físico y ganando ritmo en cada partido después de recuperarse de su lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El lateral portugués del conjunto valencianista ha sido titular en cinco de los siete partidos que ha jugado en Liga.

Thierry regresó a la competición ante el Barcelona en el estadio Johan Cruyff el 14 de septiembre, 322 días después de lesionarse ante el Getafe en el Coliseum el 27 de octubre de 2024, y acumula 434 minutos en Liga.

Ante los problemas en la rodilla de Dimitri Foulquier, el lateral volvió pronto a la titularidad para sustituir al francés, que lleva alrededor de un mes sin poder entrenar con el grupo por dichas molestias.

"El míster habló conmigo antes del partido y me demostró que, partido tras partido, voy acumulando minutos. Me quedan unas semanas para trabajar fuerte (en el parón) y llegar bien al próximo partido contra el Levante", dijo en declaraciones al club. Y es que la competición tiene ahora un 'descanso' en el calendario antes de afrontar las siguientes semanas, hasta Navidad, sin prácticamente descanso entre Liga y Copa del Rey.