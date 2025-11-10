Valencia-Levante: Número y precio de las entradas visitantes del Derbi

Arranca la cuenta atrás para el Derbi de la ciudad de València que se celebrará el próximo viernes 21 de noviembre en Mestalla. La afición del Levante UD dispondrá de un total de 508 entradas para el encuentro de máxima rivalidad contra el Valencia CF con el que arrancará la jornada 13 del campeonato. El precio de cada entrada será de 30 euros, el mismo que para el partido del Ciutat de Valencia en la segunda vuelta, dentro del pacto colectivo de LaLiga.

El convenio actual, rubricado por la mayoría de los clubes de la liga, establece un precio máximo de 30€ y un porcentaje mínimo de entradas garantizadas según la capacidad de cada estadio, en lugar del cupo fijo de 300 entradas de temporadas anteriores. El acuerdo busca fomentar el desplazamiento de los aficionados y mantener la reciprocidad entre clubes.

14 clubes en el convenio

Esta temporada forman parte del convenio 14 clubes: Celta, Deportivo Alavés, Athletic Club, CA Osasuna, Girona FC, Valencia CF, RCD Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe CF, Real Betis, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF y Real Oviedo.

Según LALIGA, el nuevo modelo proporcional por capacidad permitirá aumentar las entradas disponibles y beneficiar a un mayor número de aficionados en toda la competición, «reforzando el ambiente y la presencia de seguidores visitantes en los estadios de LALIGA EA SPORTS».