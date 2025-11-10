El Valencia toma medidas tras los insultos racistas desvelados en la exclusiva de Levante EMV

Después de que el periodista José Manuel Bort revelase en Levante EMV una serie de insultos racistas proferidos por el mismo aficionado en Mestalla a lo largo del tiempo, anunciando una denuncia contra él con el testimonio de otros aficionados de la misma grada, el conjunto de Mestalla abrirá mañana martes un expedente de expulsión del estadio.

Desde el club, que estaba informado de la situación según relata Levante EMV en su artículo, se señala que en los partidos que siguió la conducta de este aficionado no pudo recoger ninguna actitud punible, pero que con las evidencias conocidas que ha revelado el rotativo valenciano en forma de audio, procederán a abrir este expediente.

"Llevo un año y tres meses soportando su bilis en el cogote y ha llegado el momento de hacerlo público, visto que las instituciones que deberían sacarlo del estadio (LaLiga y el Valencia CF) no lo han hecho. Lo vamos a hacer nosotros: un padre, un hijo y otros vecinos de asiento que se han ofrecido a testificar", rezaba en primera persona el texto de José Manuel Bort.

En el citado artículo, en el que adjunta pruebas de audio, se recogen insultos como "¡Negro de mierda! ¡Vete al Bioparc! ! Gitano! ¡Negro de patera!" y enganchones con otros aficionados que recriminaron su actitud al aficionado "del asiento en la fila 13 del sector 5".

Valencianistas unidos contra el racismo

Esta historia, que desde ciertos sectores de este país se querrá utilizar para criminalizar a la afición del Valencia, es en realidad un ejercicio de dignidad por parte de un grupo de aficionados que se han unido para decir que no piensan tolerar estas actitudes en su estadio: "Yo lo vivo cada partido y por eso firmo estas líneas. Este es un testimonio de un aficionado en primera persona, que por su condición de periodista tiene un altavoz para hacerlo público. Otros no podrían, aunque el mensaje de esta historia es claro: al final, un grupo de aficionados del Valencia CF nos hemos unido en una causa común. Que quede claro, diáfano, transparente: la afición del Valencia CF no quiere a personas así en sus gradas. Ese es el mensaje final: Mestalla expulsa a los racistas. Este artículo defiende la verdad y a los aficionados que quieren respeto", reza José Manuel en su exposición.

El club y LaLiga estaban al tanto

Tanto el Valencia CF como LaLiga estaban al tanto de esta reiterada situación, tal y como expone el periodista en su artículo-testimonio: "El club me remitió a LaLiga, con la que contacté por medio del canal confidencial creado en su día para denunciar este tipo de actitudes. La Liga tomó nota y envió a uno de sus 'detectives' al estadio", señalaba, lamentando que éste no estuviera suficientemente cerca del aficionado para registrarlo.

El periodista va más allá y opina sobre lo grave que le parece no haber conseguido echarle después de tantos insultos: "Estamos tan ocupados en negar que somos racistas que nos olvidamos de combatir el racismo con la contundencia que merece. Tolerancia cero sería haber llegado hasta el final. Tolerancia cero sería echar mano de las cámaras que apuntan a las gradas y tardar unas semanas en expulsarlo", señala.

Acudir a la justicia

La vía por la que optó finalmente el periodista fue la de grabar personalmente estos insultos con al finalidad de cursar una denuncia contra este aficionado: "Con este material he presentado una denuncia en la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia, que ya ha abierto diligencias sobre los hechos. Seis testigos respaldan lo denunciado y están dispuestos a declarar. Lo vamos a sacar del estadio. Nosotros, un grupo de aficionados. Mestalla no merece este virus en su grada. El Valencia CF no merece esa mancha en la camiseta. ¡A fer la mà! ¡Go home!", declara.