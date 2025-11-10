Vídeo de la agresión de Abde a Tárrega: ¿Por qué le perdonaron la roja?

El Valencia CF cuajó un buen partido este domingo en Mestalla ante un Betis que aspira a los puestos de Champions. El cuadro de Corberán arrancó el partido con energía y ganas de lograr revertir la situación en la tabla, mostrando una imagen muy superior a la de la mayoría de encuentros de la presente temporada. Los futbolistas corrieron a por cada pelota en disputa como si la vida fuese en ella.

Cuando el árbitro señaló el descanso, los aficionados en Mestalla se levantaron de sus asientos resoplando. Hacía tiempo que no compartían con su equipo un partido con la intensidad vista en el primer asalto. El Valencia de Carlos Corberán, por fin, se comportó como el Valencia que anhela Mestalla.

En el segundo acto se fue agotando la gasolina, fruto también en parte del nerviosismo por poder llevarse los tres puntos ante los de Pellegrini. Hasta 17 fueron los disparos de los valencianistas, uno de ellos repelido por la madera. En el 74 llegó el gol de Cucho, despertando los fantasmas en la grada. El nerviosismo aumentó considerablemente y ahí es donde algunos jugadores se mueven bien. Abde, por ejemplo, es uno de ellos y es que el exjugador de Barça u Osasuna está cuajando su mejor temporada como profesional.

La agresión de Abde a Tárrega

El extremo marroquí disfruta de las provocaciones tanto como de una contra. Segundos después del tanto de su compañero, decidió encararse con César Tárrega y agredirle con un cabezazo. Tuvo suerte de que el central le saca una cabeza y decidió no sobreactuar la agresión, ya que las imágenes no dejan lugar a dudas de que se trata de una acción merecedora de roja directa.

El reglamento es claro, pero el árbitro catalán Víctor García Verdura no estuvo acertado y lo dejó en una amarilla para cada uno. Sorprendente tanto el grotesco error del colegiado principal como el de Iglesias Villanueva desde el VAR. No hay excusa posible para tal negligencia y deberían recibir un tirón de orejas.

Lo curioso es que sacó amarilla tanto al violento jugador marroquí como al calmado defensa valencianista. Dos amarillas que contradicen las pruebas objetivas y que, según recoge en el acta, fueron por idéntico motivo: "encararse con el adversario sin llegar al insulto ni a la amenaza". Todo ello tras observar a la perfección la agresión ocurrida a menos de dos metros de él.

Transcurso de la 'tangana' / JM LOPEZ

Chimy también se salvó de la roja por su agresión a Hugo Duro

Por fortuna, Rioja logró empatar el partido ante un Betis que terminó con once jugadores sobre el campo. Tras el partido, eso sí, el ambiente seguía caldeado y fue Chimy el que agredió a Hugo Duro. Por su puesto, el colegiado tampoco expulsó al hispanoargentino...