Burla racista contra Abde y gesto de apoyo de Diego López

El Valencia - Betis del domingo, correspondiente a la jornada 12 de la Liga, estuvo marcado por la intensidad con la que lo disputaron los futbolistas de ambos equipos. Una intensidad que por parte de un sector determinado de la grada cruzó los límites con uno de esos cánticos que no deberían tener cabida ni en el deporte ni en la sociedad en términos generales. El jugador bético Abde fue objeto de burlas racistas desde la grada de animación. "Abde, dame un 'segarro' (cigarro)", fue concretamente la melodía xenófoba que tuvo que escuchar el futbolista hispanomarroquí, criado desde los siete años en el barrio ilicitano de Carrús.

Unos momentos que también dejaron sobre el terreno de juego el gesto de deportividad y muestra de apoyo del valencianista Diego López. El extremo asturiano se acercó al bético mientras resonaba el cántico para hacerle una cariñosa carantoña en la cabeza. Abde, agradecido por el apoyo de su compañero de profesión, le respondió: "No pasa nada, no pasa nada".

Tarde difícil para el jugador hispanomarroquí, asistente en el gol bético

La de Abde fue en varios sentidos una tarde complicada en un partido que se jugó con las revoluciones a mil por parte de los dos equipos. Mestalla, como siempre, mostró un comportamiento ejemplar en apoyo de su equipo que no debería empañarse en su totalidad por las actitudes incívicas de una minoría. Para el exjugador del Elche todo empezó con una clarísima ocasión fallada nada más comenzar la contienda y continuó con un duelo de armas tomar con el lateral portugués Thierry Rendall.

En la segunda mitad, el extremo del Betis debió ser expulsado por el colegiado Víctor García Verdura, que obvió como se encaró con César Tárrega y amagó un intento de golpearle con un cabezazo. No se produjo, pero conductas de ese tipo merecen claramente la cartulina roja, y no el reparto de amarillas por el que optó el árbitro catalán.

Abde escuchó el cántico de "dame un 'segarro'" en una ocasión antes del gol, en el que asiste al 'Cucho' tras un error de Tárrega, y también un par de veces más después del enfrentamiento con el central del Valencia. Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, no dudó en cambiar al futbolista y dar entrada a la hierba a Rodrigo Riquelme. Dolido por lo vivido y con las pulsaciones elevadas, el jugador aplaudió irónicamente a la grada mientras se retiraba.

Estos cánticos contrarios a la convivencia y valores que debe trasmitir el deporte, y que tratan de ofender a un rival con motivo de su nacionalidad, no fueron reflejados en el acta por colegiado. Tampoco lo vivido entre el propio Abde y Tárrega, sí una última y segunda tangana en la que Hugo Duro fue objeto de una agresión en el cuello por parte del delantero del Betis Chimy Ávila... aunque como un "empujón" por el que fue amonestado.