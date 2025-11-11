Los cuatro fichajes que haría hoy el mejor director deportivo de la historia del Valencia CF

Javier Subirats es el arquitecto del mejor Valencia CF de la historia. En el cargo entre 1998 y 2004 diseñó las plantillas que alzaron a la gloria al conjunto de Mestalla en su etapa dorada, en la que se consiguieron dos títulos de Liga, la Copa de la UEFA, la Copa del Rey, dos finales de la Champions... Lo que le convierte en una voz autorizada para hablar de una parcela que llevó al siguiente nivel.

El también exjugador del Valencia CF concedió una entrevista para Tribuna Deportiva hablando precisamente de ese departamento así como de la figura de director deportivo, valorando las últimas 'intenciones' de Ron Gourlay: "Cuantas más dificultades económicas tengas en la dirección deportiva, mejores profesionales tienes que contratar. Si todo va a menos, pues al final todo va a menos. Puedes hacer muchos planes de marketing, pero lo que vale es que el equipo deportivo funcione", señalaba Subirats, que defendía que si al Valencia entrase gente que "priorizase los deportivo", el Valencia CF "volvería".

Ron Gourlay en Mestalla / JM LOPEZ

"Que no nos vendan la burra"

Gourlay anunció que habría cambios en su última rueda de prensa y desde entonces ha habido varias filtraciones sobre sus planes, que en teoría pasan por mejorar la estructura de captación y de ojeadores. Ante estas noticias, Subirats fue contundente: "El otro día leí que habían ido a ver el mundial sub-17 y que iban a ampliar los ojeadores. Eso no hace falta que venga un tío de fuera a decirlo, eso se ha hecho toda la vida. Decir eso como novedad… que no nos quieran vender la burra con eso".

Los cuatro fichajes que haría

Preguntado por los fichajes qe haría para la actual plantilla del Valencia CF de cara al mercado de invierno, Subirats fue muy claro sobre las zonas que debería priorizar el club: "Firmaría un central. Un lateral derecho por la edad de Foulquier y porque a Thierry le está costando. Un centrocampista defensivo y un delantero que haga goles, no que pelee mucho. A mí me gustan los delanteros que metan goles", exponía, destacando tres posiciones en las que el club fue al mercado el pasado verano, pero en las que los refuerzos no están dando las respuestas esperadas.

El fichaje de Ibrahimovic

Una de las curiosidades de las que habló Subirats en la entrevista fue de la de un fichaje que se les escapó por cuestiones económicas, pero que trabajaron y que hubiera sido una bomba: Zlatan Ibrahimovic. "El jugador que quisimos traer fue a Ibrahimovic. Estuvimos a punto de traerlo, pero se nos escapó por las condiciones económicas. No llegábamos", señalaba.