Doblete de la joya marroquí del Valencia en... ¡un 16-0 histórico!

El delantero del Valencia CF Juvenil B Ismail El Aoud está haciendo historia con su selección de Marruecos, que apunta alto en el Mundial Sub-17 de Qatar tras ganar hace unos meses la Copa Africana de Naciones Sub-17 y más recientemente la Copa Mundial Sub-20. El valencianista fue protagonista en la goleada histórica (16-0) de su selección que vale un pase para los dieciseisavos de final. El internacional marroquí fue titular y marcó dos goles.

La goleada por 16-0 a Nueva Caledonia en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ es la mayor diferencia de goles jamás registrada en una Copa Mundial de 11 jugadores en cualquier categoría."Ah, sí, ¿el resultado fue 15-0?", preguntó Ziyad Baha a FIFA, antes de que le corrigieran educadamente que el resultado había sido en realidad 16-0. Tras marcar dos goles, el delantero se echó a reír al admitir que había olvidado el último gol, pero se le puede perdonar por haberse dejado llevar por la euforia del momento.

Antes de este partido, el récord lo compartían España, que venció a Nueva Zelanda por 13-0 en 1997 en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, y Estados Unidos, que también endosó 13 goles sin respuesta a Tailandia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™.

Marruecos había tenido un comienzo difícil en el torneo, perdiendo su primer partido por 2-0 ante Japón y luego cayendo por 6-0 ante Portugal, resultados que dejaron una huella imborrable en los jugadores."El primer partido nos afectó psicológicamente. Ni siquiera quiero hablar del segundo [partido]...", admitió [Nabil] Baha. "Después, en el hotel, fue difícil levantar el ánimo del grupo, ser positivo, decirles a los jugadores que aún podían lograr algo después de dos derrotas. El aspecto psicológico fue importante y creo que hoy marcó la diferencia".

Tras no haber marcado en sus dos primeros partidos, los marroquíes no tardaron en anotar su primer gol del torneo contra el equipo de Oceanía, cuando Bilal Soukrat abrió el marcador en el tercer minuto. "Marcamos muy pronto y eso nos dio la confianza que necesitábamos para seguir adelante y conseguir el resultado", explicó el capitán Hamza Bouhaddi.

Con un marcador de 7-0 al descanso, Marruecos no dio señales de ralentizar su ritmo en la segunda parte."En el descanso, el entrenador nos dijo que no bajáramos el ritmo y siguiéramos adelante", explicó Nahel Haddini. "Tenía confianza en nosotros. Es un motivo de orgullo para nosotros y para nuestros aficionados, que siempre nos han apoyado. Teníamos que devolverles algo en el campo".

Fue una auténtica exhibición goleadora por parte de los jóvenes marroquíes, con nueve jugadores diferentes que vieron puerta, entre ellos Haddani, Oualid Ibn Salah, Abdelali Eddaoudi, Ziyad Baha, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, que marcaron dos goles cada uno, además de un gol en propia puerta de Steevy Andrew.

Nabil Baha quiso destacar la hazaña lograda por sus jugadores a pesar de su irregular y decepcionante torneo: "Hay que dar crédito a los jugadores. Es importante hacer historia en el fútbol, ya sea con títulos o con goles".