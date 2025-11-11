Giorgi Mamardashvili se consagra como parapenaltis en Europa

Lejos de Mestalla, Giorgi Mamardashvili sigue demostrando que es uno de los mejores guardametas del momento. Pese a que la del pasado fin de semana ante el Manchester City no fue su mejor actuación defendiendo la portería red -el conjunto dirigido por Arne Slot cayó por tres tantos a cero- el ex del Valencia CF evitó una goleada que pudo ser aún más preocupante para el equipo de Merseyside. El portero georgiano detuvo tres ocasiones manifiestas de gol y supo reaccionar al penalti que él mismo cometió. El '25' le atajó el disparo desde los once metros a Erling Haaland, el máximo anotador de la Premier League y uno de los delanteros más en forma de Europa.

La pena máxima que el exvalencianista atajó al atacante noruego convirtió a Mamardashvili en el guardameta de las cinco grandes ligas del viejo continente que más penaltis ha detenido desde la temporada 2023-24, con un total de seis, tal y como reconoce la herramienta de análisis y recopilación estadística deportiva Opta.

Ningún otro portero de las competiciones ligueras de Europa ha detenido más penas máximas que él desde la campaña mencionada. El georgiano ha superado a arqueros de renombre en el panorama futbolístico actual como Mike Maignan, portero del AC Milan y de la selección francesa que en el periodo detallado acumula un total de cuatro entre la Serie A y la Champions League.

Una mejoría notable

Puede que en el salto del portero georgiano al fútbol profesional, en la temporada 2021/22 con el Valencia CF, los penaltis no fuesen una de las fortalezas de Giorgi Mamardashvili. Pero desde entonces, su trabajo con el cuerpo técnico del equipo de Mestalla, con la especial influencia de Ochotorena, no solo ha surtido efecto con la camiseta blanquinegra, sino también una vez el arquero de 1,96 metros de altura ha dejado atrás la capital del Túria.

El del pasado domingo fue el tercer penalti atajado por el guardameta georgiano en 2025. Los otros dos corresponden a la derrota de la selección de Georgia ante España (2-0) en el partido de la fase de clasificación al próximo Mundial, y a la victoria del Valencia CF en el Santiago Bernabéu (1-2) en el mes de abril, en la que sería Vinicius Jr. el que se topó con la parada del exvalencianista.

Protagonismo inesperado

Giorgi Mamardashvili comenzó la temporada 2025/26, su primera como guardameta del Liverpool, desde el banquillo. Sería Alisson Becker el encargado de defender los palos del conjunto 'red' en los primeros partidos de la campaña. Pero a finales de septiembre, las tornas cambiaron. La lesión en los isquiotibiales del brasileño en el duelo de Champions League ante el Galatasaray le tendió una oportunidad de oro al exvalencianista.

Desde entonces, Giorgi ha disputado nueve encuentros entre las competicones nacionales y europeas, en los que ha sumado tres porterías a cero y ha encajado un total de 12 tantos. Es cierto que, tras tres mess de competición, el cuadro dirigido por Arne Slot no ha dado con la tecla. El equipo del barrio de Merseyside es octavo en la Premier con 18 puntos, aunque tan solo un punto les separa del Sunderland, equipo que marca la clasificación a la máxima competición europea.

Redimirse

Ha sido el irregular rendimiento del conjunto 'red' el que ha propiciado que, en estas últimas semanas, Mamardashvili fuese cuestionado por el entorno futbolístico de la Premier League. “Hay algo que no va bien en el Liverpool. Creo que la del portero es una gran pérdida. Hemos visto lo importantes que se están volviendo los porteros, sin duda, y Alisson es una gran pérdida. No digo que este portero (Giorgi Mamardashvili) esté jugando mal, pero parece que todos los tiros entran. No es una buena característica. Es como si hubieran perdido la determinación de evitar que les marquen goles", declaró Paul Scholes tras la derrota del Liverpool ante el Crystal Palace.

Mientras Alisson Becker entra en la última fase de su recuperación, el ex del Valencia tratará de seguir encajando buenas actuaciones bajo los palos del Liverpool durante las próximas jornadas con el fin de mantener el puesto en el once inicial.