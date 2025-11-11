Primer e importante síntoma de vida en el Valencia CF de Corberán

A pesar de que el domingo el Valencia CF no venció al Real Betis y la serie de encuentros sin conocer la victoria en la Liga se alarga hasta los siete, los jugadores, el entrenador y la afición regresaron a casa con la sensación de que el empate y lo visto contra los verdiblancos puede significar un punto de inflexión en la triste trayectoria de la temporada.

El gol de Luis Rioja, ejemplo de compromiso dentro del vestuario, reafirmó algo más que meras impresiones. Los datos, en particular uno, apuntan también al posible cambio de tendencia en el Valencia de Carlos Corberán. Por primera vez en la temporada, los blanquinegros fueron capaces de rehacerse del golpe. Hasta la jornada undécima en todos y cada uno de los partidos en los que el rival se puso por delante el conjunto de Mestalla había terminado cediendo los tres puntos. Esta vez, no. Se levantó, luchó y arañó uno.

A los 82 minutos del partido, Rioja consiguió igualar el tanto que en el 74' había anotado el 'Cucho' Hernández al aprovechar un error en la salida del balón desde atrás de César Tárrega. Por fin, el conjunto valenciano mostró poder de reacción. El tanto del extremo sevillano fue la recompensa a la continuidad de los rendimientos a lo largo de todo el partido y, sobre todo, la demostración de que el equipo no estaba muerto ni abandonado en una dirección contraria a la del cuerpo técnico. Un síntoma de vida para el difícil camino que hay por delante, y en el que existe la necesidad de no postergar más allá del derbi con el Levante UD el triunfo.

Luis Rioja festeja con rabia y golpeándose el pecho el tanto con el que empató el choque / LaLiga

De Betis a Betis, de mayo a noviembre

La última ocasión en la que el Valencia había logrado reponerse a un gol inicial en contra fue, precisamente, ante el Betis. En la jornada que cerró la pasada edición de la Liga, el 23 de mayo, Rafa Mir firmó las tablas en el Benito Villamarín de Sevilla en el minuto 70 de juego, después de que el brasileño Antony adelantara a los suyos a cinco minutos de la conclusión de la primera mitad.

Desde entonces, en las once citas que separan los partidos con el adversario bético, los del murciélago contabilizan once partidos de Liga. Solo han podido imponerse en dos, ambos como local, frente al Getafe (3-0) y el Athletic (2-0). El resto han sido seis derrotas -Osasuna, Barcelona, Oviedo, Girona, Villarreal y Real Madrid- y cuatro empates.

En las victorias, los blanquinegros lograron mantener la portería a cero, mientras que en los encuentros que acabaron con reparto de puntos tan solo pudo cerrar el arco en Vitoria con el Alavés. En los demás, los de Corberán siempre golpearon primero, aunque siendo incapaces en todos de aguantar la ventaja. Así, Kubo solo tardó tres minutos en neutralizar el tanto de Diego López en la segunda parte del Valencia - Real Sociedad de la jornada inaugural. Una señal de debilidad que se reprodujo con mayor gravedad en Cornellà-El Prat ante el Espanyol. En la segunda parte, el tanto de Leandro Cabrera anuló el hecho por Arnaut Danjuma al cuarto de hora de partido y, con el tiempo extra prácticamente cumplido, en el minuto 96, Javi Puado igualó finalmente a dos restando efecto al sensacional remate de Hugo Duro en el 62'.

Pepelu y Hugo Duro se transmiten las instrucciones que el entrenador ha dado al delantero / LaLiga

En las siguientes semanas llegó la crudeza de las derrotas contra los colistas. El Real Oviedo, de hecho, consiguió lo que no consigue el Valencia desde hace más de dos años, remontar un partido por completo. Las dianas de Ilic y Rondón en los minutos 85 y 86 convirtieron en estéril el 'golazo' de media chilena de Danjuma. Seis días después, una buena segunda mitad en Motilivi, capitaneada por Javi Guerra, hacía presagiar por fin la anhelada remontada. Diego López igualó el gol del primer tiempo de Vanat, pero la falta de atención en defensa lo echó todo al traste. Arnau Martínez hizo el segundo del Girona en el centro lateral.

Reflejos del equipo de la segunda vuelta del pasado curso

La crisis se agudizó. Los de Corberán, sin gol, parecían también sin estímulos ante Alavés, Villarreal y Real Madrid. Seis goles en contra y ninguno a favor... Ninguno a favor hasta la aparición de Rioja. El suyo ha sido el primer tanto valencianista en 398 minutos de Liga. Y, especialmente, la primera señal de que el equipo resiste. La primera muestra de lo visto el pasado curso, en el que el técnico de Cheste resucitó al grupo tras 24 jornadas en zona de descenso en una magnífica segunda vuelta.

Contra el Betis, el Valencia reaccionó, revivió para no morir. Ahora, sigue teniendo pendiente de volver a ganar, y también el de volver a ser capaz de remontar un partido. No lo hace desde el icónico gol de Javi Guerra al Valladolid (2-1) en la recta final de la campaña 22/23. Fue un 27 de abril en Mestalla.