COPA DEL REY
El Valencia viajará a Cartagena en busca del billete a dieciseisavos de final
La eliminatoria de segunda ronda, a partido único, se diputará el 2, 3 o 4 de diciembre, entre las 19:00 y las 21:00 h, ante el rival de Primera RFEF
En enero de 2024, el Valencia de Baraja sufrió para acceder a los octavos de final en el estadio de los murcianos, donde se impuso en la prórroga
El Valencia CF ha conocido este mediodía, en el sorteo celebrado en el Salón Luis Aragonés de la sede de la Federación de Las Rozas, a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los de Carlos Corberán tratarán de eliminar al FC Cartagena y acceder a los dieciseisavos de final de un torneo del KO que a los valencianistas no se les ha dado mal en los últimos años. Campeones en 2019, año del Centenario, y finalistas con José Bordalás como entrenador en 2022.
El criterio de proximidad geográfica en el sorteo dividió el mapa de España en dos e hizo que al Valencia solo le pudiera tocar en suerte un conjunto de la 'suigéneris' parte sur del país. La eliminatoria, a partido único, se disputará en el estadio del equipo de inferior categoría. En el caso de los valencianistas, estos deberán desplazarse a Cartagonova, campo donde juega sus partidos en Primera Federación el Cartagena. Insertado en el grupo 2, los cartageneros son segundos tras el filial del Atlético de Madrid y aspirantes al ascenso tras el descenso desde Segunda división de la pasada campaña.
Dos ediciones después, el Cartagena volverá a cruzarse en el camino copero del Valencia. El 7 de enero de 2024, los valencianistas entrenados por Rubén Baraja se midieron al conjunto murciano en los dieciseisavos de final. Entonces, el equipo blanquinegro vivió una dura eliminatoria que se alargó a la prórroga. Ortuño abrió el marcador a los cuatro minutos, y los de Primera no lograron empatar hasta el minuto 73, cuando lo logró Sergi Canós. En la prolongación, los del 'Pipo' lograron el pase a los octavos con un gol en el 106' de José Gayà.
Horario por confirmar
A falta de la confirmación exacta del horario oficial del enfrentamiento, el encuentro tendrá lugar durante la primera semana de diciembre, en uno de estos tres días: martes 2, miércoles 3 o jueves 4 del último mes del año. Los partidos se jugarán en la franja horaria entre de entre las 19:00 horas y las 21:00 horas de dichos días.
Un Primera ausente, el Oviedo
En la primera fase, la gran sorpresa fue la caída de un Primera, el Real Oviedo, colista de la categoría, a manos del reciente campeón de la Copa Federación, el Ourense CF, equipo de Primera Federación. Los orensanos vencieron en la final, precisamente, a los alicantinos Orihuela CF (3-0).
Al igual que en el anterior sorteo, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a principio de año -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- no han estado en el bombo de la suerte.
En liza, a falta de los cuatro de la Supercopa, hay un total de 56 clubes, repartidos entre Primera, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF, Tercera RFEF y Copa Federación. A los 28 clasificados, se les unirán en los dieciseisavos se unirán Madrid, Atlético, Athletic y Barcelona para totalizar 32 en el próximo sorteo.
De momento, el de este martes ha deparado al conjunto de Corberán un adversario bastante más duro que el de la primera ronda, donde se impuso por una goleada al modesto Maracena (0-5), de Primera Andaluza.
Las 28 eliminatorias
Estos son los enfrentamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey:
Portugalete - Alavés
Ourense - Girona
Reus - Real Sociedad
Sant Andreu - Celta
Atlético Baleares - Espanyol
Ebro - Osasuna
Numancia - Mallorca
Sabadell - Deportivo
Pontevedra - SD Éibar
Ferrol - Huesca
Cultural Leonesa - Andorra
Zaragoza - Burgos
Cieza - Levante
Extremadura - Sevilla
Quintanar del Rey - Elche
Navalcarnero - Getafe
Torrent - Betis
Antoniano - Villarreal
Ávila - Rayo Vallecano
Cartagena - Valencia
Murcia - Cádiz
Guadalajara - Ceuta
Talavera de la Reina - Málaga
Eldense - Almería
Tenerife - Granada
Leganés - Albacete
