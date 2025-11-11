El Valencia viajará a Cartagena en busca del billete a dieciseisavos de final

El Valencia CF ha conocido este mediodía, en el sorteo celebrado en el Salón Luis Aragonés de la sede de la Federación de Las Rozas, a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los de Carlos Corberán tratarán de eliminar al FC Cartagena y acceder a los dieciseisavos de final de un torneo del KO que a los valencianistas no se les ha dado mal en los últimos años. Campeones en 2019, año del Centenario, y finalistas con José Bordalás como entrenador en 2022.

El criterio de proximidad geográfica en el sorteo dividió el mapa de España en dos e hizo que al Valencia solo le pudiera tocar en suerte un conjunto de la 'suigéneris' parte sur del país. La eliminatoria, a partido único, se disputará en el estadio del equipo de inferior categoría. En el caso de los valencianistas, estos deberán desplazarse a Cartagonova, campo donde juega sus partidos en Primera Federación el Cartagena. Insertado en el grupo 2, los cartageneros son segundos tras el filial del Atlético de Madrid y aspirantes al ascenso tras el descenso desde Segunda división de la pasada campaña.

Dos ediciones después, el Cartagena volverá a cruzarse en el camino copero del Valencia. El 7 de enero de 2024, los valencianistas entrenados por Rubén Baraja se midieron al conjunto murciano en los dieciseisavos de final. Entonces, el equipo blanquinegro vivió una dura eliminatoria que se alargó a la prórroga. Ortuño abrió el marcador a los cuatro minutos, y los de Primera no lograron empatar hasta el minuto 73, cuando lo logró Sergi Canós. En la prolongación, los del 'Pipo' lograron el pase a los octavos con un gol en el 106' de José Gayà.

Horario por confirmar

A falta de la confirmación exacta del horario oficial del enfrentamiento, el encuentro tendrá lugar durante la primera semana de diciembre, en uno de estos tres días: martes 2, miércoles 3 o jueves 4 del último mes del año. Los partidos se jugarán en la franja horaria entre de entre las 19:00 horas y las 21:00 horas de dichos días.

Un Primera ausente, el Oviedo

En la primera fase, la gran sorpresa fue la caída de un Primera, el Real Oviedo, colista de la categoría, a manos del reciente campeón de la Copa Federación, el Ourense CF, equipo de Primera Federación. Los orensanos vencieron en la final, precisamente, a los alicantinos Orihuela CF (3-0).

Al igual que en el anterior sorteo, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a principio de año -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- no han estado en el bombo de la suerte.

En liza, a falta de los cuatro de la Supercopa, hay un total de 56 clubes, repartidos entre Primera, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF, Tercera RFEF y Copa Federación. A los 28 clasificados, se les unirán en los dieciseisavos se unirán Madrid, Atlético, Athletic y Barcelona para totalizar 32 en el próximo sorteo.

De momento, el de este martes ha deparado al conjunto de Corberán un adversario bastante más duro que el de la primera ronda, donde se impuso por una goleada al modesto Maracena (0-5), de Primera Andaluza.

Las 28 eliminatorias

Estos son los enfrentamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey:

Portugalete - Alavés

Ourense - Girona

Reus - Real Sociedad

Sant Andreu - Celta

Atlético Baleares - Espanyol

Ebro - Osasuna

Numancia - Mallorca

Sabadell - Deportivo

Pontevedra - SD Éibar

Ferrol - Huesca

Cultural Leonesa - Andorra

Zaragoza - Burgos

Cieza - Levante

Extremadura - Sevilla

Quintanar del Rey - Elche

Navalcarnero - Getafe

Torrent - Betis

Antoniano - Villarreal

Ávila - Rayo Vallecano

Cartagena - Valencia

Murcia - Cádiz

Guadalajara - Ceuta

Talavera de la Reina - Málaga

Eldense - Almería

Tenerife - Granada

Leganés - Albacete