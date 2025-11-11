Desde septiembre sin el gol de un delantero del Valencia CF

El Valencia CF mostró contra el Real Betis la mejor cara de la temporada. Después de muchos partidos con una tensión competitiva nula y una propuesta futbolística muy pobre, el equipo de Carlos Corberán dio un paso al frente contra los verdiblancos a pesar de no conseguir la victoria generando muchas más ocasiones de las que acostumbraba a crear en los últimos partidos. El equipo, no obstante, debe seguir puliendo muchas cosas y resolver algunos de los problemas que tiene. Por ejemplo, el del '9'.

El conjunto valencianista lleva desde el mes de septiembre sin que uno de los jugadores que ha ocupado la posición de delantero vea portería. Desde que Arnaut Danjuma le marcase ese tempranero gol al Real Oviedo (30/09), el cuadro valencianista ha atravesado una importante sequía anotadora (pasó tres partidos sin ver puerta), especialmente dura en el caso de sus arietes, que llevan muchas jornadas de divorcio con el gol.

Hugo Duro, desde el gol al Espanyol

Por lo que respecta a Hugo Duro, el madrileño no está teniendo un peso tan importante en las alineaciones del entrenador como se podía esperar (ha sido titular en la mitad de los encuentros) y se ha resentido su regularidad anotadora. De hecho marcó tres goles en las primeras seis jornadas... Pero con ese tanto contra el RCD Espanyol el pasado 23 de septiembre se acabó la racha realizadora y desde entonces no ha marcado un gol en seis partidos de Liga, siendo titular en solo dos de ellos.

Hugo Duro mira al cielo en el partido del domingo ante el Betis en casa / LaLiga

Lucas Beltrán, a cero

El que tiene su casillero a cero todavía es Lucas Beltrán. El argentino llegó al Valencia CF el último día de mercado de fichajes al caerse la opción de Umar Sadiq, el preferido por Corberán para reforzar la parcela atacante, y todavía no ha sido capaz de marcar un gol con el equipo. El futbolista, que no representa el rol de '9' clásico, no está encontrando una versión goleadora.

El atacante argentino cedido por la Fiorentina ha jugado el 42 por ciento de los minutos esta temporada, siendo titular en hasta cuatro choques, pero apenas ha gozado de ocasiones de peligro para abrir su contador de goles. El futbolista, mucho más vivo y correoso alejado del área, no es un 'ratón de área' y, desde luego, es un perfil radicalmente opuesto al que Corberán quería como 'Plan A' que era Sadiq.

'Salvados' por los extremos

El Valencia ha sido estas primeras once jornadas uno de los equipos menos productivos de toda LaLiga a nivel ofensivo, registrando once goles (solamente por encima de Oviedo y Osasuna) y, de hecho, solamente ha marcado dos en los últimos cinco encuentros. Ambos anotados por jugadores de banda.

Diego López marcó el solitario gol del equipo en la dura derrota valencianista en Montilivi frente al Girona y Luis Rioja recogió el testigo varias semanas más tarde con el gol del empate frente al Real Betis, desatascando a un equipo que pese a la mayor producción estaba siendo incapaz de perforar la portería de Álvaro Valles.