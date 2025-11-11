El Valencia CF iguala su peor racha del último año

El Valencia, con su empate en Mestalla ante el Betis en Liga del domingo, ha encadenado siete partidos sin ganar e iguala el peor registro del último año. El conjunto valenciano consiguió nivelar el encuentro en el tramo final del mismo con un tanto de Luis Rioja que equilibró el tanto inicial del Cucho Hernández.

Las sensaciones mejoran, pero el Valencia no gana desde el 20 de septiembre, cuando se impuso al Athletic (2-0) con goles de Santamaría y Hugo Duro. Desde entonces, ha sufrido cuatro derrotas y ha empatado tres partidos, con cinco goles a favor y trece en contra. Además de ante el Betis, ha firmado tablas contra el Espanyol (2-2) y el Alavés (0-0), a domicilio, y ha perdido frente al Oviedo (1-2), Girona (2-1), Villarreal (0-2) y Real Madrid (4-0).

La anterior serie negativa, originada con Baraja

Para encontrar una racha similar hay que remontarse un año, en el tramo final de la etapa de Rubén Baraja al frente del equipo y el inicio de la del actual técnico Carlos Corberán. Con Baraja aún como entrenador, el Valencia entre noviembre y diciembre de 2024 cayó ante el Mallorca (2-1), el Rayo (0-1) y el Valladolid (1-0) y empató con el Espanyol (1-1) y el Alavés (2-2). Ya con Corberán añadió una derrota ante el Real Madrid (1-2) y firmó otras tablas contra el Sevilla (1-1).

El técnico vallisoletano, que ocupó el cargo entre el mes de febrero de 2023 y diciembre de 2024, ya había encadenó una racha de siete partidos sin ganar entre el mes de abril de 2024 y mayo de 2024, en el tramo final de temporada. En aquella ocasión, el balance fue de cinco derrotas y dos empates, una racha que truncó cualquier esperanza de finalizar el campeonato en puestos europeos. Además, la racha se extendió en total doce choques porque en el tramo inicial de la campaña 2024-245 se añadieron otros cinco partidos sin ganar