El Valencia vuelve a verse las caras con el Cartagena en una Copa del Rey con sabor a déjà vu

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey ha vuelto a unir los caminos del Valencia CF y el FC Cartagena. Por tercera vez en casi 4 años, el conjunto valencianista se enfrentará al cuadro murciano, en un duelo que ya empieza a ser un 'habitual' encuentro copero. Los de Carlos Corberán atraviesan un momento delicado en LaLiga, con dudas en el juego y en los resultados, pero no pueden permitirse un tropiezo ante un rival de inferior categoría.

El Cartagonova volverá a vestirse de gala para recibir a un histórico del fútbol español. El recuerdo de los dos enfrentamientos anteriores todavía está fresco tanto para los seguidores albinegros como para los valencianistas, que tuvieron que sufrir para salir con vida de Murcia en ambas ocasiones.

21/22: El gol salvador de Cheryshev y la noche de Jaume

En la temporada 2021/22, el Valencia de José Bordalás visitaba Cartagena en los dieciseisavos de final. Los locales vivían un ambiente de máxima expectación ante un rival de Primera, mientras que el equipo valencianista llegaba tras una primera vuelta irregular, noveno en la tabla pero a solo tres puntos de los puestos europeos. El choque se presentaba como un trámite antes de visitar el Santiago Bernabéu, pero el partido fue mucho más complejo de lo esperado.

Carlos Soler adelantó al Valencia con un magistral lanzamiento de falta en la primera mitad, pero el encuentro se fue complicando con el paso de los minutos. El Cartagena, empujado por su público, creció en la segunda parte hasta que Ortuño provocó un penalti tras una acción con Jesús Vázquez. Entonces llegó el show de Jaume Doménech: el guardameta valencianista se colocó bajo palos en actitud torera, arrodillado “a porta gayola”, recordando su icónica parada a Messi en el Camp Nou un año antes. El estadio contuvo la respiración, pero esta vez la suerte no le sonrió. Ortuño transformó el lanzamiento con serenidad, igualando el marcador y desatando la euforia en el Cartagonova. Cuando todo parecía abocado a la prórroga, un disparo de Wass en el 90’ dejó un rechace que Denis Cheryshev aprovechó para sellar el 1-2 definitivo.

Jaume Doménech en el momento del penalti de Ortuño / DAZN

Aquel triunfo fue el inicio de un recorrido copero que acabaría con el Valencia disputando la final de la Copa del Rey, aunque sin poder levantar el trofeo.

23/24: Juventud, sufrimiento y otra remontada

Dos años después, el guion se repitió. En la campaña 2023/24, el Valencia de Rubén Baraja llegaba en un momento dulce, noveno en la clasificación y con la moral alta tras vencer 3-1 al Villarreal en Mestalla. Sin embargo, el Cartagena volvió a poner en aprietos a los valencianistas.

Apenas habían pasado cuatro minutos cuando Ortuño, de nuevo verdugo albinegro, adelantó a los locales tras un error defensivo. El Valencia, que formó con un 4-2-3-1, se vio obligado a remar a contracorriente. Con el paso de los minutos, la expulsión de un jugador cartagenero cambió el ritmo del encuentro y permitió al conjunto de Baraja dominar con claridad, aunque sin acierto.

Sergi Canós empató el duelo en la segunda mitad con un potentísimo disparo, y en la prórroga, el capitán José Gayà firmó el gol de la remontada que selló la clasificación (1-2). Aquel partido también quedó para la historia por el debut de David Otorbi Ejededawe, que con solo 16 años y 2 meses se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camiseta del Valencia en partido oficial.