El 'caso Dimitrievski' incendia el Valencia: Corberán y Julen no se lo merecen

Hay 'caso Dimitrievski'. Las explosivas declaraciones del portero del Valencia CF denunciando que Julen Agirrezabala juega por contrato "sí o sí" no han sentado bien al club, al entrenador Carlos Corberán y a la plantilla, según ha podido saber SUPER. Todos los estamentos del club entieden que sus palabras señalando al técnico y a un compañero están fuera de tono sobre todo porque no se ajustan a la realidad y porque además son muy inoportunas. El macedonio ha disparado contra todos en un momento de crisis que exige unión y priorizar lo colectivo a lo individual. El malestar es comprensible y obligará al guardameta a dar explicaciones a su vuelta de la concentración de su selección.

Dimitrievski ha denunciado en su país que "no hay competencia" con Agirrezabala porque el vasco tiene que "jugar sí o sí". "Esta temporada llegó un segundo portero con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones". Esta afirmación no ha gustado ni al club y ni al vestuario porque pone en duda la profesionalidad de Corberán y el propio Julen.

Corberán ha dejado muy claro siempre durante todas sus intervenciones públicas que en el Valencia nadie juega por contrato. "En el Valencia CF no juegan nunca jugadores por contratos. La posición del portero es muy específica, hay equipos que deciden rotar a los porteros y hay otros que deciden darle consistencia al que está jugando. Para que un equipo sea competitivo tienes que tener grandes porteros y por suerte el Valencia CF los tiene", explicó en la previa de Copa.

Dimitrievski en el podcast de Lazarov / YT: LAZAROV

Una cláusula habitual que tiene Pablo López

Las decisiones del entrenador son exclusivamente deportivas. Nadie tiene asegurada la titularidad. Lo único que contempla el contrato de cesión de Julen es una penalización económica por no participación siempre y cuando juegue menos del 30%, tal y como desveló Dimitrievski. Una práctica habitual en el mundo del fútbol que hizo pública el propio Athletic en su comunicado oficial. El Valencia incluyó esa obligación también por ejemplo en el contrato de cesión de Pablo López al Mirandés.

Corberán tiene claro que Julen ha sido titular en todas las jornadas de LaLiga porque lo considera mejor. No hay más. El técnico ya demostró la temporada pasada en el 'caso Sadiq' que el rendimiento está por encima de cualquier cláusula. El guineano fue protagonista hasta el final de la temporada a pesar de su cláusula por minutos que obligaba a pagar más.

Las declaraciones de Dimitrievski no han sentado bien por el fondo, pero también por las formas. El macedonio ha disparado contra todos en un momento de crisis, con el equipo al borde del descenso, que exige unión y priorizar lo colectivo a lo individual. ¿Ha empezado el macedonio a tendar la cuerda y preparar el mercado de invierno? Sea así o no, Stole se verá obligado a dar explicaciones a su vuelta de la concentración de su selección. Corberán y Julen no se lo merecen. Hay 'caso Dimitrievski'.